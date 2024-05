‘The Grand Tour’: Uma aventura intemporal do grande realizador português Miguel Gómez

gigante passeios, Um novo filme do realizador português Miguel Gomes, Edward conta sobre sua fuga do casamento (Imagem: Getty Images)Gonçalo Waddington), A Oficial do Império Britânico viajando da Birmânia para o Japão, Tailândia, Vietnã, China e Japão, Molly (Christa Alfaiate), sua noiva o persegue, convencida de que seu desaparecimento nada tem a ver com suas dúvidas sobre o casamento.

Festival de Cannes – Festival Internacional de Cinema há mais de 75 anos (festival-cannes.com)

Um road movie dividido em duas partes (primeiro a fuga de Edward e a perseguição de Molly) pontuado por Molly lendo telegramas para seu namorado.

O estilo do realizador português, único e altamente complexo, tornou-se hoje numa marca altamente reconhecível e inimitável.

Em gigante passeios, Miguel Gomes Saltando entre diferentes períodos, mudando de cor (principalmente preto e branco), espetáculos de marionetes e teatro popular, trechos de documentários, criando um fluxo de imagens indistinguíveis de uma visão fugaz e meditando sobre o significado da viagem vista pelos olhos de um oficial colonial. O Sudeste Asiático se torna um espetáculo.

Esta incoerência narrativa voluntária cria um fluxo, uma composição fantástica, em que o espectador é convidado desde o início a abandonar-se à visão em vez da compreensão; Imagens cinematográficas entrelaçadas com imagens digitais criam um cinema requintado que escapa a qualquer classificação.

Deixe-se surpreender pelas pinturas humanas criadas pelo homem Gomes É um passo necessário para desfrutar do seu cinema.

Apesar de não atingir o estado de intoxicação excluído, gigante Passeios É uma experiência maravilhosa, magnética e intensamente envolvente, um filme.

;The Substance o filme de Cannes será distribuído mundialmente