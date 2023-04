Queda de pára-quedas durante o exercício, pára-quedas Folgor Gianluca Spina morre

Seu nome é Gianluca Spina, 49 anos, um pára-quedista Folkor que morreu esta tarde durante um exercício de arremesso. O soldado saltou de pára-quedas no jardim de uma casa particular entre Lucca e Pisa.

Gianluca Spina

Folgorin Barra, que morreu esta tarde, caiu no jardim de uma casa particular em Orendano, na fronteira entre as províncias de Pisa e Lucca. Gianluca Spina, de 49 anos, saía para treinar na área de Alto Paseo quando o acidente tirou sua vida. Segundo alguns rumores, Bara estava doente.

A promotoria de Pisa abriu um arquivo de investigação para esclarecer o ocorrido: o magistrado encarregado da investigação ordenou uma autópsia nos próximos dias para determinar as causas da morte. De acordo com o que foi apurado, o paraquedas parecia ter aberto incorretamente durante o salto de treino, pelo que o homem de 49 anos contraiu uma doença durante a descida que o impediria de continuar a operar o paraquedas.

O acidente aconteceu esta tarde à hora de almoço: os donos da casa deram o alarme quando viram o soldado caído no chão e inconsciente. 118 equipes de resgate chegaram ao local e tentaram reanimar o homem, mas sem sucesso. Pouco depois, sua morte foi anunciada: o corpo não apresentava ferimentos decorrentes da queda. Os Carabinieri apreenderam o local do acidente e iniciaram uma investigação.

Spina, natural de Cosenza e residente na província de Siena, foi sargento, servindo no 186º Regimento de Folclore estacionado em Siena, sucessor do regimento estacionado em El Alamein, e carrega uma bandeira de batalha decorada com uma medalha de ouro para o exército . heroísmo Todos se lembram dele como um soldado experiente e de conduta exemplar.

Ele também voou em viagens ao exterior, além de conduzir operações de rotina e treinamento em casa. Durante vários anos fixou residência na zona de Siena, onde, para além dos compromissos da carreira militar, se interessou pela vida civil, onde praticava desporto nos tempos livres.