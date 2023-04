Sony World Photography Awards 2023, o português Edgar Martins vence por “Nossa Guerra”

A Organização Mundial da Fotografia anunciou na quinta-feira, 13 de abril, em Londres, os vencedores gerais dos prestigiados Sony World Photography Awards 2023, agora em sua décima sexta edição. Mais de 415.000 imagens foram examinadas pelo júri: o maior número já registrado de imagens recebidas de mais de 200 países e territórios. O título de Fotógrafo do Ano foi para um aclamado fotógrafo português Edgar Martins para série “Nossa Guerra”, Um tributo Anton Hammer, Martins, seu amigo íntimo e fotojornalista que foi morto durante a guerra civil da Líbia em 2011, recebeu US$ 25.000 em dinheiro e equipamentos digitais da Sony. Seu trabalho será apresentado em uma apresentação individual na exposição Sony World Photography Awards do próximo ano – uma oportunidade única para desenvolver um projeto de sucesso ou apresentar novos corpora e ganhar ainda mais exposição. Frustrado por não ter conseguido encontrar os restos mortais do amigo, Martins decidiu intervir pessoalmente e viajar para a Líbia. Entrado clandestinamente no país por um contrabandista de petróleo, logo teve que enfrentar a enorme dificuldade de trabalhar em condições tão perigosas. Percebendo que não poderia fazer uma investigação minuciosa, Martins optou por ponderar uma questão: “Como contar uma história sem testemunhas, pistas, fontes ou protagonistas?”. Em “Nossa Guerra”, o autor constata a ausência de uma figura central, Hamerl propõe uma série de retratos de pessoas que interagiram ou participaram do conflito (combatentes da liberdade ou seus descendentes, ex-soldados). combatentes, residentes, partidários ou imitadores de Gaddafi, etc.). Todos os sujeitos foram escolhidos porque se pareciam com Hammerle, tinham ideias e crenças semelhantes ou porque lembravam Martin de diferentes momentos de sua amizade. O projeto questiona as noções de ausência, documentação, luto e homenagem, bem como o papel da fotografia em zonas de guerra com naturalidade. Martins decide enfrentar abertamente todas essas questões, aceitando as inúmeras contradições e ambiguidades inerentes à fragmentação e à contradição. Será realizado de 14 de abril a 1º de maio de 2023 Somerset House, Londres Exposição de mais de 200 impressões e centenas de outras imagens digitais de todos os fotógrafos vencedores e finalistas. Estes incluirão trabalhos do fotógrafo japonês Ringo Kawachi, que ganhou o prêmio Outstanding Contribution to Photography. Aqui ficam todas as fotos dos finalistas desta edição.