“O Napoli tem todas as habilidades para sair deste momento. Não há necessidade de sentir pena de você…”

Giuseppe Galderisi, treinador e ex-técnico do Olhanense (selecção portuguesa), falou na Rádio CRC durante a emissão “Si Gonfia la Rete” de Raffaele Auriemma: “Sou o Mertens dos anos 80/90? Fui comparado a muitos jogadores.

O futebol português é específico, muita qualidade e uma ideia muito específica. Agora está acontecendo uma pequena revolução com a chegada de alguns treinadores. É um futebol difícil e há muito talento. Muitos jogadores usam a liga como trampolim e é uma boa liga. O Napoli terá que passar e para isso precisará vencer o Praga, mas haverá dificuldades. Não têm estado bem no campeonato, por isso todos esperam a mesma reacção do Nápoles e do Braga. O Napoli precisará estar atento aos contra-ataques, pois possui jogadores rápidos e um ataque veloz. Também é verdade que sofrem muito. Se o Napoli jogar com o pé direito, aproveitando as qualidades de Kvartskelia e Osimhen, deverá levar a vitória para casa.

A base do sucesso é a cumplicidade do balneário e a elevação das ideias do treinador. Se você tem um grande campeonato e o Napoli foi fantástico no ano passado, se as coisas estão indo bem, quando começa uma nova temporada, tudo bem, mas se algo começar a dar errado podem surgir dificuldades, começa a vitimização. Não há necessidade de encontrar álibis. É fácil dizer que Spalletti e Kim estiveram lá no ano passado. Uma equipe forte tem o devido respeito ao treinador e segue a união do vestiário.

De fora vemos uma Nápoles menos bonita, mas eles precisam entender qual é o problema. Temos que encarar a situação de frente e acho que a equipe está muito madura.

A crítica é fundamental no futebol, se não me julgo como posso melhorar? O Milan também teve que se criticar depois de sofrer cinco gols. No ano passado, o Nápoles não tinha 11 jogadores porque, apesar da mudança, jogaram de forma brilhante.

Na minha carreira como jogador de futebol vi times crescerem de forma negativa ou assustadoramente num piscar de olhos em apenas alguns meses.

O Napoli pode estar bem, mas terá que decidir sozinho.

entre? Até ao momento o campeonato diz-nos que existe uma equipa com um plantel blindado de 11 titulares que consegue encontrar o golo e finalizá-lo. O Inter fez cinco substituições contra o Milan e os contratados jogarão em qualquer lugar do mundo. O Inter é o time a ser batido neste momento. Mas desta vez não vou cancelar Juventus, Milan e Napoli. Não devemos ficar chateados com os resultados que não vieram, mas tentar trabalhar o máximo possível para que isso não aconteça novamente. Acredito que o Napoli tem todas as condições para sair deste momento. Há dificuldades a serem resolvidas.”

Antonio Napoletano

Se você quiser saber mais sobre o Napoli, mantenha-se atualizado em www.gonfialarete.com