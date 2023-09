Quente o suficiente! O verão africano está prestes a terminar e agora há uma data de viragem definitiva!

O friozinho do outono está chegando? Agora há um encontro!

Estamos agora a entrar nos últimos dez dias de Setembro e, apesar disso, ainda parece Julho ou Agosto em algumas partes de Itália.

Conseqüentemente, calor anormal. No horizonte, contudo, vemos uma grande mudança na circulação geral; Em suma, há uma DATA para o fim desta quente entressafra.

Na verdade, nas últimas horas, o Outono já está a fazer tudo o que pode para conquistar a bacia do Mediterrâneo, mas tem de lidar com uma teimosa alta pressão africana que realmente não quer recuar para as latitudes mais adequadas à sua origem. É por isso que a Itália está essencialmente dividida em duas, com o norte e parte do centro já a reportarem as primeiras perturbações do baixo fluxo transitório do Atlântico no início da semana, enquanto o sul ainda está totalmente sob o domínio da alta pressão. E em um ambiente de pleno verão, os valores de calor também atingirão o pico 37/38ºC A Sicília, a Apúlia e o Jónico ficam no interior ao longo da costa lucaniana. Em suma, estamos falando de valores térmicos excepcionais e não de padrões climáticos.