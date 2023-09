Leo perde um gol, comparação nas redes sociais: torcedores do Napoli enlouquecem

Acabou de terminar o jogo da Liga dos Campeões entre Milan e Newcastle: episódio em que Leo foi protagonista gera debate

A equipe de Eddie Howe conseguiu somar um ponto ao Milan, conquistando um excelente empate em San Siro, e considerou Quantidade de chances de gol criadas (e não explorado) pelos rossoneri. Não é uma boa introdução Campeões Com Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund à frente no grupo, certamente um resultado diferente para os rapazes de Stefano Pioli. Em termos de lesões, a perda de Mignon e Loftus-Cheek também foi negativa, ambos forçados a abandonar o campo devido a lesões musculares.

Foi um jogo em ritmo acelerado que, apesar das muitas oportunidades, nunca passou de 0 a 0. Ao longo da partida, os rossoneri tiveram o controle do jogo, aparecendo diversas vezes na direção de Nick Pope. ocasião Porém, o maior caiu nos pés de Rafael Leo, aos 34 minutos do primeiro tempo. Os portugueses irritaram os torcedores rossoneri, enquanto os torcedores napolitanos acharam a união curiosa.

Leão, o que há de errado! Comparação dos torcedores do Napoli enlouquece as redes sociais

A ação em questão parte da defesa, justamente nos pés do Calábria. O lateral rossonero sacou o ex-jogador do Lille e depois passou para Pobega. O meio-campista rossonero serviu então Theo Hernandez que, após notável aceleração pela ala, serviu os portugueses na grande área. Leo derrubou dois zagueiros do clube inglês com uma guinada tremenda. Mas então, encontrando-se diante do Papa, ele pecou por presunção e tentou uma reviravolta mais complicada. Uma oportunidade de ouro desperdiçada.

O episódio trouxe lembranças ruins para os torcedores do Napoli. Na verdade, a dinâmica da ação Foi uma reminiscência da famosa atuação de Michu contra o Athletic Bilbao Ele jogou fora o gol da qualificação. O avançado espanhol, que se estreou com a camisola azul, foi apontado como um dos golos do ano no verão, tal como Leo, culpado de presunção, que esperou demasiado antes de marcar um golo que já tinha sido marcado. . A comparação despertou fãs de Azuri nas redes sociais, que curtiram e comentaram postagens retratando os dois desfalques incríveis.

Depois do empate em 1 a 1 no terreno do Furichrotta, o Napoli perdeu em Bilbao, ficando de fora da fase de grupos. Liga dos Campeões. Assim, o gol perdido de Michu no final da partida dupla negou o acesso do Napoli.