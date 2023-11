Gregory então suspendeu o tratamento enquanto se aguarda a conclusão da investigação. Pai: ‘Ele não merecia morrer’

O caso de Indy Gregory, uma menina de 8 meses com uma doença mitocondrial extremamente grave que os médicos do Queen’s Medical Center em Nottingham e os juízes britânicos consideraram irreversível, está em curso nos tribunais ingleses: o canal através dos tribunais decidiu desistir de manter a menina viva nos últimos dias, contra a vontade de seus pais. A Itália envolveu-se no caso, com o hospital Bambino Gese, em Roma, a dizer que estava pronto para acolhê-la e oferecer cidadania ao recém-nascido. A audiência de hoje realizada por juízes ingleses ajuda a estabelecer com precisão se a jurisdição sobre o caso da menina caberá à Grã-Bretanha ou à Itália. O prazo para retirada do suporte vital foi prorrogado enquanto se aguarda a conclusão desta investigação. “Ela não merecia morrer”, disse o pai da menina.

O julgamento de hoje e a hipótese de transferência para a Itália

O prazo para encerrar o tratamento de suporte vital de Indy num hospital inglês foi prorrogado até hoje, enquanto se aguarda o resultado de um inquérito crucial. A audiência com juízes ingleses – ajudando a estabelecer com precisão se a jurisdição sobre o caso da menina caberá à Grã-Bretanha ou à Itália, conforme solicitado pelos advogados italianos da família – começou por volta das 13h, horário italiano. Foi retomado às 15h. A Itália concedeu-lhe recentemente a cidadania indiana para lhe dar uma oportunidade de sobreviver. Os advogados ingleses que representam a família Gregory, juntamente com a associação sem fins lucrativos Pro Vita & Famiglia e a ex-senadora e advogada da Liga do Norte Simone Pillon, responsável pelo lado italiano, baseiam-se precisamente nisto. do assunto. Segundo explicaram os advogados, houve progressos depois de o juiz italiano competente contactar o inglês e enviar os documentos ao Tribunal de Recurso. Além disso, o Gabinete do Primeiro Ministro escreveu ao Ministério da Justiça britânico de acordo com a Convenção de Haia.