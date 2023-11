Inter a caminho do Djibouti, uma transferência gratuita e suculenta para o verão

está piscando no momento. e o passado recenteentre Fala sobre a final da Liga dos Campeões que foi perdida por um fio para o Manchester City. No entanto, a gestão do clube nerazzurri nunca para e continua a trabalhar no planeamento de um futuro que corresponda às expectativas do clube e dos proprietários milaneses. É por isso que alguma exposição do mercado à renovação do nome não é surpreendente Diego Jalo Numa perspectiva interdisciplinar. Piero Ausilio, juntamente com a equipa administrativa do Viale della Liberazione, quer contratar o defesa português nascido em 2000. Agentes livres No verão de 2024. EU Conversas Estão em andamento negociações entre o clube nerazzurri e a comitiva do jogador para abrir uma possível transferência do Lille para o Milan. Enquanto isso, a renovação com o clube francês está estagnada e o Inter, que acompanha o jogador há anos, quer dar outro golpe. Parâmetro zero.

Neste momento o clube nerazzurri tem dois obstáculos: um é a competição das equipas espanholas envolvidas, um acima de tudo Barcelona – revelou o agente Lourenço de Santis Exclusivamente para nossa equipe editorial -. O segundo seria o obstáculo Falta de acordo Com Djaló, ele ainda não fez nada. Uma coisa é certa: o Inter não está preparado para participar de uma aposta ascendente pelos portugueses. Ou ele viria para Milão nos termos dos nerazzurri, ou então… quem se viu, viu a si mesmo.