Trentino Bear: Tar suspende ordem para matar JJ4

Tar de Trento suspende ordem para matar o urso ‘JJ4’. A AGI fica sabendo de fontes legais da Liga Anti Vivisseção (Lav Italia). Conforme relatado por Lau, advogado representado LinzolaThar aceitou as razões apresentadas pela Liga.

11 de abril de 2023

“A vitória, para quem acredita em Lau e nas posições da associação, estará sempre do lado do urso”, escreve a liga em seu site. O departamento jurídico da LAV “trabalhou arduamente para evitar uma ação que mais parecia um gesto vingativo contra o urso do que uma busca efetiva pela segurança de todos em convivência pacífica e informada”.

12 de abril de 2023

Assim, “a arrogância do presidente Fugati em resposta às nossas propostas para o resgate de JJ4 respondeu suspendendo a regra de ouro. Uma reação razoável e de bom senso que nos permite identificar uma solução justa e proativa para uma situação difícil. JJ4”, o animal ativistas de direitos concluem.