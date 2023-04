Top Spin Messina avança à final do Campeonato, eliminado por Norbello em Villa Dante

Messina – Top Spin O Messina chegou à final nos playoffs pela alocação de Schetetto na Série A1 do tênis de mesa. No final da temporada regular, a equipe do presidente Quartuzio empatou em Villa Dante contra o Norbello, terceiro colocado no tênis de mesa. O resultado foi suficiente para se classificar para as finais como o atual campeão, com o Top Spin invicto em uma semifinal em casa devido à sua classificação superior.

As duas vitórias de Matteo Mutti e a primeira de João Monteiro foram decisivas, colocando Messina em 3-2 e encerrando efetivamente a partida. Lutando para repetir o terceiro lugar na temporada, Norbello manteve o jogo ao vencer dois confrontos com os estrangeiros Gaston Aldo e Diogo Carvalho. O terceiro ponto de Norbello foi conquistado por Aldo contra Monteiro, porém, nada mais se falou, e de fato o giro de cima saiu de Messina após o primeiro ponto disputado pelos portugueses.

Wang Hong Liang classifica o trio italiano e português Monteiro, e o novo número um italiano Leonardo Muti lidera o novo ranking individual nacional com 16240 pontos, atualizados a 10 de abril, à frente de Mihai Popocica (16036).

Top Spin Messina – Norbello Table Tennis 3-3

Matteo Mutti abriu a disputa contra Diogo Carvalho, e o português mostrou-se um adversário duro nas trocas, pelo que leva vantagem nos primeiros pontos. Bom para se recuperar, no entanto, já que Mutti fechou o primeiro set em 11–8 a seu favor. Mesmo placar, mas tendência diferente no segundo set, Muti começou bem em 5 a 3, mas uma boa reação de Carvalho mudou a situação para 6 a 7 em pouco tempo, e o porta-estandarte do Messina voltou a se afirmar na final. e repete o primeiro resultado 11-8 no segundo set. O sprint de Muti começa na terceira colocação e desta vez Carvalho não consegue responder, tentando bater Lombard e manter o tempo, porém, não mantém a calma e fecha facilmente o placar 11 a 5.

Leonardo Muti entra em campo logo após o irmão contra o outro estrangeiro de Norbello, Gaston Aldo. O novo número um do ranking italiano é forçado a se recuperar de 6-9 depois de liderar as fases iniciais da divisão. Juntando-se à oposição em um sprint muito longo, ele se coloca na liderança de 15-13 após vários set points cancelados, animando um epílogo brilhante no final do primeiro set. O milagre falha nos sets seguintes, o mesatenista de Norbello mostra-se muito superior, usa todas as peças restantes para terminar com o mesmo placar de 7-11.

João Monteiro dá o pontapé inicial para trazer à frente Messina, que está na frente de Marco Cappuccio, não deixando passagem para o adversário. Três sets rápidos mas indolores para Cappuccio, que não conseguiu resistir aos portugueses, que terminariam sem sofrer mais de seis pontos em sets individuais. No entanto, nem mesmo Marco Rech Taltozzo, que substituiu Leonardo Mutti, resistiu a Diogo Carvalho, que venceu a partida em três sets claros e restabeleceu a igualdade entre Messina e os sardos.

O terceiro ponto decisivo no final veio de Matteo Mutti, que venceu por três sets a zero em sua primeira partida totalmente italiana contra Marco Cappuccio. Se a primeira parte vier direto, a luta será acirrada sem nenhum contragolpe na cara na segunda. Cappuccio chega para jogar para definir o ponto 9-10, mas Mutti cancela e depois de ver um call-off, a segunda chance termina em 13-11. Na fuga do terceiro set, após assumir a liderança, consegue três match points em 10-7, porém, são anulados. Matteo Muti ainda consegue terminar a partida com uma vantagem de 13 a 11 e, de fato, o melhor giro do Messina para fechar a Norbello Cup ao mandá-lo para a final do campeonato.

Placar

Matteo Muti vs Diogo Carvalho 3-0 (11-8 11-8 11-5)

Leonardo Mutti vs Gaston Aalto 1-3 (15-13 7-11 7-11 7-11)

João Monteiro vs Marco Cappuccio 3-0 (11-4 11-6 11-6

Marco Rech Daltozo vs Diego Carvalho 0-3 (5-11 4-11 7-11)

Matteo Muti vs Marco Cappuccio 3-0 (11-5 13-11 11-9)

João Monteiro vs Gastão Aldo 0-3 (0-11 0-11 0-11)