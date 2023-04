Duas pessoas, incluindo um menino de 15 anos, morreram e outras duas ficaram feridas

Quatro carros colidiram em Salaria em Poggio San Lorenzo na área de Reatino. Mauro Fabrici e Lidia Santini morreram, e outros dois ficaram feridos, um deles gravemente.

Mauro Fabrici e Lídia Santini Duas vítimasacidente de carro esteve lá por muito tempo Via Salaria Perto de Poggio San Lorenzo, na província de Rieti. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, 14. São eles que ficam envolvidos quatro carros, que caiu por razões desconhecidas e ainda está sendo investigado. A notícia do desaparecimento de Mauro e Lídia se espalhou rapidamente e a comunidade se reuniu em torno das famílias enquanto os funerais eram celebrados e eles esperavam para se despedir. Segundo informação conhecida, para além dos dois mortos no acidente, duas pessoas ficaram feridas, nomeadamente uma rapariga de quinze anos e um homem de cinquenta e nove anos. Ambos tiveram que procurar atendimento médico.

Depois de receber uma ligação para o número de emergência exclusivo 112, o pessoal de saúde junto com vários veículos de emergência chegaram ao local. Mauro e Lídia não podem fazer nada além de confirmar suas mortes, que acontecem quase imediatamente. Os dois feridos foram atendidos e transferidos para o hospital, um dos quais, devido ao seu estado crítico, necessitou de transporte em ambulância aérea para a Policlínica Agostino Gemelli. As forças policiais no local estão investigando o caso para conclusões científicas e estão investigando para reconstituir o que aconteceu e estabelecer qualquer responsabilidade por parte dos motoristas. Concluídas as perícias no local, os corpos são encaminhados para o necrotério, que fica à disposição do legista que avalia a necropsia.