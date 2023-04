Amorim, Sporting lisboeta treme perante a Juve: “Viu o Chelsea”

Londres, Inglaterra) – Rúben amorim Um novo nome na lista de possíveis substitutos de Graham Potter no banco Chelsea. Os Blues também demitiram o ex-jogador de Brighton após seu divórcio de Tuchel no início da temporada, passando o banco para o técnico interino Lampard. Vários nomes foram cogitados nas últimas semanas: o ex-técnico da Espanha Luis Enrique, com quem houve conversas, o ex-Bayern de Munique Julian Nagelsmann a Marco Silva. Mas agora eles estão falando de um treinador da Inglaterra jogo LisboaEle esteve envolvido nas quartas-de-final da Liga Europa contra a Juventus (a primeira mão no Allianz Stadium terminou em 1–0 para os Bianconeri quando Federico Gatti assinou).

Amorim, encantado pelas sereias inglesas

O técnico português teria se encontrado com o co-proprietário do Chelsea, Todd Boehly, para discutir os planos do clube para o futuro atual e possível. Um destino, Londres, Ruben Amorim não se importará. No entanto, a sensacional notícia surge num momento crucial da temporada, com o Sporting a apelar esta quinta-feira ao regresso aos quartos-de-final da Liga Europa e à Liga dos Campeões com o Porto, segundo classificado. Apenas duas equipas lusitanas se qualificaram para a competição máxima de clubes), até +7 a várias jornadas do campeonato.

San Perin, musa baixinha de Allegri e corte do Superman: Juve-Sporting nas redes sociais

Carreira e sucesso desportivo de Ruben Amorim no Lisboa

Pendurando as chuteiras após uma carreira ilustre como futebolista, Amorim começou a treinar na Casa Bia com apenas 33 anos. Chegou um telefonema do Braga, que conquistou a Taça da Liga de Portugal. Uma vitória que o catapultou para o banco do Sporting lisboeta, onde está desde janeiro de 2020. Na sua primeira época como “titular” em Alvalade, os leões portugueses conquistaram o scudetto, que faltava há 19 anos. Venceu mais duas vezes na Taça da Liga e conquistou a Supertaça de Portugal em 2021, batendo o seu antigo clube, o Braga, por 2–1. Na sua aventura no Sporting de Lisboa, Amorim soma 154 jogos no banco, 104 vitórias, 21 empates e 29 derrotas, com uma média de 2,16 pontos por jogo. Números importantes que atraíram o interesse de um clube europeu de ponta como o Chelsea.