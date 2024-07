Pier Silvio Berlusconi: “Malpensa e dar-lhe o nome do meu pai? Não gosto dos tempos e dos métodos, não éramos crianças”

DesligadoRenato Franco

Nota de Salvini: “Não estivemos envolvidos com as crianças, fomos informados praticamente após o fato”. E o golpe em Salah: “Se você pensar em Milão: toda vez que vou lá, digo que é um desastre”.

Era para ser um endosso, mas gerou polêmica. A “renomeação” de Malpensa (agora Aeroporto Silvio Berlusconi) foi contra as crianças. E Pier Silvio Berlusconi deixou isso claro.

Nas cenas Acima de tudo, existem dois motivos: Salvini e Salah. “Tudo o que leva o nome do meu pai é gratificante – explica o CEO da Mfe na apresentação da mesa da Mediaset -. Mas a polémica incomodou-me. Quando crianças não estávamos envolvidos e fomos informados praticamente após o fato. Não gosto de métodos em termos de timing e métodos, é claro que ataques e debates são desencadeados.” Aqui ele parece estar insinuando o óbvio. Presidente da associação Quem foi o responsável pela ação.









































































































Depois vem a voz do prefeito de Milão: «Penso nas pessoas que falam da minha irmã de uma certa maneira nas redes sociais, digo ao Salah: “Diga-me se você é a favor ou não”. Você pode dizer que é contra por mil motivos, mas a polêmica da polêmica é terrível. não quebre”, expressão, esta última, que normalmente não faz parte do seu vocabulário e pode ter sido ditada pela situação coloquial do final da noite (Anterior neste artigo: Quando Silvio Berlusconi atacou a prefeita de Milão, Letizia Moratti, por graffiti e sujeira)

“Salah pensou em Milão – Berlusconi continua —. Moro na Ligúria, mas sempre que vou lá encontro Milão um desastre com trânsito, crime e buracos”.

(Salah então respondeu a Berlusconi: «Acho que apresentei a questão de Malpensa com graça e educação. Se eu tiver que falar com quem se volta para mim dizendo “não se preocupe”, Eu não mudei meu comportamento de qualquer maneira. Por mérito: usarei o comprometimento para me envolver na política? Gostaria de recordar discretamente que em Itália existe um partido político chamado Berlusconi. Então o compromisso não é um ato político?»).

Não é apenas um programa de TV extra da noite. Sua potencial entrada na área é um tema que está sempre em discussão. Mas Pier Silvio Berlusconi quer continuar como empresário. A perspectiva de um assento no Parlamento não o atraiu Porque entrar na política é "suicídio". Ele não queria seguir os passos do pai e agora está focado Mfe é a empresa que controla a Mediaset Itália e Espanha e tem quase 30% da alemã ProSiebenSat. Em seguida, ele sublinha três vezes para torná-lo ainda mais claro. "de jeito nenhum". "Nunca pesquisei sobre a satisfação de entrar na política."

Há alguns dias eles discutiram as palavras (exatamente Correio) Marina Berlusconi disse que a esquerda está “em sintonia com o bom senso”. A direita não é exatamente a bandeira que querem levantar na questão dos direitos civis. “A defesa dos direitos civis está no DNA que meu pai nos deu – explica Pier Silvio Berlusconi. Acredito que os direitos civis não devem ser uma questão de esquerda ou de direitaMas guerras travadas em nome da modernidade.”

Depois vem outro ataque a Salvini, ou melhor, à Liga, a proposta Aumente os limites de multidão do teto publicitário Roy, para reduzir a taxa de licença. O veredicto é claro: “É uma bagunça completa, o oposto do que deveria ser feito. A morte da publicação italiana”, com “podemos falar de Roy sem taxa de licença”. Milhares de demissões. Caso contrário, é importante ter um serviço público O mercado será destruído».

É inevitável falar de Georgia Meloni: “A Itália tem um governo estável que é bom para os cidadãos e para as empresas”. Mas será que a telemelonia existe? O seu julgamento é claro: “Na Itália o que você diz e escreve”. Também responde a quem pensa que muitas palestras do Rete4 TMuito soberano e pró-governo: «A Mediaset é um exemplo de liberdade de expressão, é uma editora ecuménica. Não somos um jornal, mas um jornal que oferece tudo. Já hoje o pluralismo está garantido, mas novas vozes são sempre bem-vindas.”