ATP Bastard 2024 Andrea Pellegrino perde sua primeira partida contra o português Borges

Depois de ser resgatado como um perdedor sortudo, Andrea Pelegrino Ele não aproveitou a oportunidade e saiu de cena na primeira rodada do torneio ATP 250 do Bastardo. O tenista da Apúlia foi derrotado Do português Nuno Borges51º do mundo com pontuação de 6-2 e 7-6 em uma hora e meia de jogo.

Pellegrino teve dificuldades no segundo saque, conquistando apenas 35% dos pontos com aquele arremesso. Apuliano cometeu onze erros não forçados e teve 8 vencedores, enquanto Borges teve 16 vencedores e 23 erros.

Há um melhor equilíbrio no início da partida e a progressão das mudanças de serviço é acompanhada. Porém, no sexto jogo, Borges quebrou e ampliou a vantagem para 4 a 2. Portugal quebrou novamente o saque de Blue no oitavo game e venceu o primeiro set por 6-2.

Pellegrino começou bem no segundo set E lidera por 4 a 0 com vantagem dupla de contra-ataque. Parece que já começou um pacote pelas mãos dos azuis em vez da recuperação portuguesa. Borges quebrou o saque do italiano primeiro no sexto game. Cancela dois conjuntos de pontos Então o décimo jogo iguala o placar. Vamos para o tie-break, onde Portugal vence por 7-3.