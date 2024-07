Esta é a versão em português de Pavel Nevet

Novo reforço da Lazio, o jogador – passou por muita competição – lembra Pavel Nedvet em suas características

No início da semana, 15 de julho, ele terminou Visitas médicas e apôs sua assinatura Acordo Junte-se a ele na equipe Lodito Até 30 de junho 2029.

No final de ontem ele chegou ao time com o qual começou Semana passada Prática Produto de verão. Ele já fez isso sob orientação Senhor BaroniPrimeiro treino com novos companheiros de equipe Camaradas.

‘Ele tem dados físicos assustadores‘, ele diz Presidente Lotito do novo jogador Lácio Muito reminiscente de seus traços dinâmicos e engenhosos Pavel Netved. lá Concorrência Para garantir o desempenho esportivo dos alunos fora da sala de aula 2000 Isso foi muito EspessoMas colocar um centenário Além disso Revenda futura Sociedade Branco e azul Ela conseguiu convencer a todos.

Depois de muitas experiências, mesmo em tenra idade Benfica, Arsenal, Marselha E Floresta de NottinghamO Jogador de futebol Pronto para conhecer Novo Campeonato E escreva outra página Importante para ele profissão.

Bem-vindo ao Lácio

‘A SS Lazio anuncia que adquiriu temporariamente o direito às atuações do jogador, com a obrigação de restaurá-las durante determinadas condições de jogo.. Bem-vindo.’

A Lazio anunciou isso Quarto A novidade na campanha de contratação tenta acalmar o descontentamento inicial da torcida. Depois dele Despedidas Famosas Na temporada passada, o Presidente Já foi dito Satisfeito Os movimentos feitos neste início Mercado de câmbio. Anteriormente, eles foram anunciados oficialmente Aquisição Desligado Noslin, Desauna e Dele Bashiru.

Nuno Tavares (Imaego)

Oficial Nuno Tavares

Na temporada passada, por vários motivos Problemas físicosSó os portugueses jogaram 8 jogos No campeonato, no ano anterior, ele foi um Proprietário Essencial por isso Marselha Desligado Igor TudorEle também marcou com isso 6 gols.

A chegada de um guerreiro com ele Propriedades Na banda mão esquerda Faltando de Lácio Ele mudou muitos jogadores na temporada passada Estoque sem nunca descobrir ter esperança Em nada. Nuno Tavares Garante contribuição Duas fases E, se ele descobrir em pouco tempo Boa condição físicaEle pode ser imediatamente um jogador com quem podemos fazer muito ter esperança Para o próximo campeonato.