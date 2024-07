Pela manhã todas as linhas ATM do metrô foram fechadas por 4 horas e o ciclo foi retomado

Todas as linhas do metrô de Milão foram fechadas por 4 horas na manhã de quinta-feira. Quinta-feira, 18 de julho Sindicatos Filt Cgil, Uilt Uil, Fit Cisl, Faisa Cisal e Ugl Fna Eles anunciaram um batida de Transporte público nível local Nacional. Graves perturbações nos transportes públicos Milão, Esta greve afetou os trabalhadores Caixa eletrônico E isso teve consequências 4 horas Em espécies Ônibus, bondes e metrôs No intervalo de tempo 8h45 às 12h45. por isso Funicular Como-Prunate Uma greve pode impactar o serviço 10h às 14h.

Estes são Avisos de greve Publicado por Caixa eletrônico Manhã de quinta-feira: “Greve nacional: Todos os túneis serão fechados após as 8h45 (Os trens que ainda viajam chegam ao seu destino). Considerar Longas esperas nas paradas de ônibus, bonde e trólebus. Todos os impostos Retornará ao serviço completo após as 12h45. Atualizações no aplicativo”.

Dificuldade para quem tem que viajar trem. Aqui está o que Trenard disse: “Na quinta-feira, 18 de julho, das 9h às 13h, a equipe do técnico estará em greve.Infraestrutura Ferroviária, o serviço ferroviário pode estar sujeito a cancelamentos e variações em determinadas rotas. rebelião Isso não inclui funcionários da Trenord.” Os trens programados para partir da estação às 9h chegarão ao destino final. As equipes de garantia não entraram em greve. Segundo Trenard em seu site, os trens que podem ser afetados pela greve são: Milan Cadorna – Canso/Azzo, Milan Cadorna – Como Lago, Milan Cadorna – Novara Nord, Milan Cadorna – Laveno/Varese, S3 Milan Cadorna – Sarono, S4 Milão Cadorna – Camnago L. Brescia/ Iseo – Edolo. Se os trens forem cancelados serviço aeroportuário, será instalado Ônibus sem paradas intermediárias entre Milão Cadorna e Malpensa Aeroporto Expresso de Malpensa. Os ônibus partem de Milão Cadorna pela Paleogaba 1. READ Gazzetta dello sport: La strana coppia

A greve foi anunciada “no âmbito de uma disputa pela renovação da CCNL, exigindo melhorias nas condições regulatórias e de trabalho assalariado”. «É importante notar a relutância dos empregadores em renovar o CCNL, apesar de os sindicatos terem feito todos os esforços para obter um acordo – explicou Filt CGIL. Com a economia crescendo em linha com o aumento do custo de vidaPara modificar a área de regulação para permitir Um ótimo compromisso entre vida e horário de trabalhobem como identificar soluções que visem combater a incidência de agressões aos colaboradores”.

“Evangelista da Internet. Escritor. Alcoolista radical. Amante da TV. Leitor extremo. Viciado em café. Cai muito.”