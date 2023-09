As sondagens políticas sugerem declínios do IDE. Flexibilidade de PD

Fratelli d’Italia entra na primeira legislatura com o papel de partido dirigente do governo sem se preocupar com um sinal negativo nas pesquisas. Mas isto é um alívio relativo. De acordo com o novo inquérito Swg-Radar, a descida dos apoios registada no final das férias de verão cessou e Geórgia Meloney Pode mostrar uma recuperação de três décimos em relação à semana passada e está em 28,5 por cento. Após a lua-de-mel pós-eleitoral, o valor de 19,4 por cento do partido que carrega a chama no seu emblema ainda não é suficiente para regressar ao nível do final de Julho. Em suma, a sombra da crise económica, os superbónus e os cortes nos rendimentos dos cidadãos, e os conflitos em torno do salário mínimo ainda têm um impacto negativo na orientação dos eleitores.

Mas se a principal força governamental está a perseguir posições perdidas, a oposição primária também está em dificuldades: os democratas registaram um ponto de consenso de quase meio ponto percentual na semana passada, apesar das longas ondas de um “verão militante”. Ellie Schlein e uma vitrine de celebrações da unidade nacional. Os Democratas, feridos pelo descontentamento que surgiu nos últimos dias, caíram para 19,4 por cento e diminuíram apenas marginalmente desde o discurso conciliatório do secretário em Ravenna. Ele parece ter se aproveitado disso Carlos CalendaAcolheu com satisfação os desertores democratas da Ligúria e a sua acção avançou três décimos para atingir 3,8 por cento, deixando significativamente o antigo aliado do terceiro pólo. Matteo Renzi: Italia Viva – marca que está sendo substituída pelo centro no Campeonato Europeu – perdeu dois décimos para ficar com 2,6 por cento.

À esquerda, o Movimento 5 Estrelas obtém ganhos significativos, confirmando o terceiro lugar com 17,4. No campo da centro-direita, Lega e Forza Italia também mantêm as suas posições: 9,6% e 6,4%.