Rafa Leo assume o Milan com novos 10

Novo encontro com os números do verão rossonero. Este padrão é o padrão do número 1, que adiciona um zero e representa o novo número da camisa Rafael Leão, Então a jaqueta foi trocada do 17 para o 10.

Uma escolha importante ao lado Rafael Leão, Depois de quatro anos no camisa 17, ele decidiu abandoná-lo, passando assim para o querido camisa 10, que se tornou referência para os craques ao longo dos anos. O próprio português declarou à Gazzetta dello Sport: “Tenho orgulho de ter o número 10, mas seria ainda melhor jogar com o número 10 em San Siro. Gostei porque gosto do número 7… mas o número 7 é de Yassin. Não sei se Brahim vai sair, Brahim.” Um amigo meu. Quando soube que ele queria voltar para Madrid, pedi 10 no clube.”

Uma ideia que o clube aceitou, dando assim a Rafa um papel importante na equipa rossonera: iniciava agora o quinto ano do português com a camisola do Milan, tornando-se assim um dos “jogadores” da equipa sob a identidade de papel. Sob o título “Idade”, o número é 24. O ex-jogador do Lille é, portanto, um líder técnico e o jogador com quem a equipe mais confia no ataque, um líder carismático e um ponto de destaque dentro do armário. Sala. Será uma temporada especial para o Rafa.