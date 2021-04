“Muito satisfeito com o trabalho realizado em Portimavo”

Ganhou nova experiência

O desenvolvimento de dois jogadores italianos no MotoGP continua Enia Bastianini, Em Portugal, alcançou o seu melhor resultado em três jogos da temporada. A prova da Romagna, que partiu da décima sexta caixa, foi a protagonista de uma excelente recuperação ao nono lugar e disse: “Tive a oportunidade de ler os outros pilotos, um pouco tarde, mas consegui. Na última volta fui rápido no palco. Consegui rodar com a moto da maneira certa fora do movimento e consegui o melhor final da temporada até agora; Estou muito satisfeito com o trabalho que realizamos. Eu vou para Jerusalém, acredito em nossa capacidade, e sei que podemos estar em posições elevadas”.

Piloto de Avindia VR46 Luca Marini, Classificado em décimo segundo lugar, após colocar o ritmo da equipe lutadora na metade da faixa dos 10 primeiros. No entanto, o piloto de Tavallia explicou: “Não estou feliz com a corrida e o ritmo de hoje: mudei pelo menos meio segundo mais devagar do que o que é mostrado na prática, preciso analisar os dados para entender o motivo disso. Um ritmo positivo dos treinos livres quando algo acontece hoje. No geral, estou feliz por termos tido um ótimo fim de semana de trabalho com toda a equipe. Estou zangado com a corrida e temos de perceber o que está a acontecer porque no Qatar temos sido afectados há muito mais tempo do que na prática. Tendência de inversão“A próxima rodada do Círculo Gerais na Espanha é o trabalho que ele vai realizar ainda este mês.