Candidatura conjunta para a Copa do Mundo de 2030, Espanha, Portugal e Marrocos: “Será um ponto de viragem”

Roma, 28 de outubro de 2023 – “Esta nomeação A Uma mensagem de esperança e unidadeEsta Copa do Mundo será uma demonstraçãoUnião de culturas, inclusão, diversidade e respeito: Ele deixará um grande legado social em todo o mundo.”

Assim, o presidente da Federação Espanhola de Futebol Pedro Rocha Durante a coletiva de imprensa A Rabate Candidatura conjunta lançada oficialmente Espanha-Marrocos-Portugal para compilação 2030 é a edição do centenário da Copa do Mundo de Futebol.

O objetivo é unir os três países Tradições culturais milináriasTradições e história partilhada, para organizar uma competição inovadora e sustentável e fortalecer as relações com os adeptos do centro Europa, África e outras partes do mundo.

“A Copa do Mundo nos ajudará “Vamos integrar ainda mais as nossas civilizações estabelecidas há mais de dez séculos e olhar para um futuro comum e uma prosperidade que possa ser partilhada e colectiva”, disse o Presidente Federal. Marrocos Fauci LegjaAo mesmo tempo, sua contraparte O português Fernando Gomez Ele sublinhou como Taça Centenário Será mais do que uma celebração do passado: “Graças à ambição e experiência das nossas três confederações, estamos confiantes de que este torneio será fantástico. Uma mudança definitiva Como serão organizados os grandes eventos no futuro”, acrescentou.

As três confederações, que estudam preliminares para indicar quais estádios teriam interesse no evento, apresentarão Na FIFA no final de novembro Acordos formais de aplicação conjunta.