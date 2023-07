Anti Diaz que saltou como italiano na Liga Diamante! Novidade em Mônaco, mas apenas azul a partir de 2024: a situação

Andy Diaz voltará à ação em Mônaco em 21 de julhoEm um evento de palco chamado Liga Diamante Anime o diretor. O saltador triplo, recém-saído da vitória em Florença no circuito itinerante internacional, O forte Hércules do recorde italiano assinado por ocasião da vitória na Gala de Ouro se apresentará à torcida (17,75 metros, com os quais superou seu técnico Fabrizio Donato). O detentor do diamante será convidado para um confronto estrondoso com o campeão português Pedro Picardo, campeão olímpico, mundial e europeu.

Espera-se um confronto direto verdadeiramente pulsante, mas um surge na programação de abertura do evento Mensagem importante. Ao lado do nome de Andy Diaz, na verdade aparece a bandeira da Itália, não mais a de Cuba. Ele foi acompanhado por eventos em Doha (vento de 17,80 e terceiro no evento de abertura da Diamond League) e Florença. O tricolor se destaca ao lado do jovem de 27 anos, mas vamos lembrar o que diz a nota específica em seu perfil da Mundial de Atletismo (Federação Internacional): “Elegível para representar a Itália em competições internacionais a partir de 3 de agosto de 2024“.

Até aquela data, de fato, o recordista italiano (A gravação é oficialmente endossada por Fidel) Ele não pode defender as cores do Bell Pies. Ele não será visto na Copa do Mundo de 2023 em Budapeste e no Campeonato Europeu de 2024 em Roma. Portanto, temos que esperar mais um ano para confirmar que termina o período de três anos, desde o último evento que ele participou com Cuba (Olimpíadas de Tóquio 2020, embora tenha sido convidado apenas naquela ocasião e não tenha descido. No pódio). A luz verde chegará antes das Olimpíadas de Paris 2024 (Qualificações de salto triplo agendadas para 7 de agosto) A menos que a situação mude nas próximas semanas. Lembramos que Andy Diaz é oficialmente cidadão italiano desde 23 de fevereiro de 2023.

Foto: Lapresse See More