José Mourinho, a tua é uma paixão: muitos a têm

José Mourinho é um dos maiores treinadores de futebol de todos os tempos, mas seu coração não é só a bola. Ele mesmo revelou.

Ele é um dos gerentes de futebol de maior sucesso. A vitrine repleta de troféus de José Mourinho ostenta duas Champions Leagues, uma Europa League e uma Conference League. Portugal ganhou vários campeonatos entre Inglaterra, Itália e Espanha. Tudo foi escrito e dito sobre alguém especial, incluindo suas excelentes habilidades de comunicação e capacidade de atrair atenção na mídia e fora dela.

O seleccionador de Portugal soma 25 títulos na carreira e não pensa em parar. Seu nome está intrinsecamente ligado à história do futebol. Um dos treinadores mais bem-sucedidos de todos os tempos, ele conseguiu se estabelecer nos níveis mais altos do jogo. Mas se ‘bola’ é o seu trabalho e a sua vida, há outros desportos que Mo adora. Ele admitiu isso durante uma entrevista no ‘Late Show’ de James Gordon.

José Mourinho revelou seu amor pela Fórmula 1

“O jogo me absorveu completamente. Sou um grande fã olímpico totalmente viciado em tênis e Fórmula 1“. Estas são as palavras de José Mourinho, mas a paixão do português pela categoria rainha do automobilismo não é novidade. Pelo menos para os mais observadores. ou para aqueles que seguem um determinado em seus perfis sociais.

Aliás, o dirigente de Setúbal tem dedicado mais do que um post no seu perfil de Instagram a vários Grandes Prémios de F1, bem como a vários GPs nos últimos anos. Como aconteceu em 2019, em Monte Carlo e Silverstone. Técnico com real interesse em automobilismo. E ainda chegou a falar sobre a Fórmula 1 durante o trabalho, em coletiva de imprensa, respondendo a perguntas de jornalistas.

“Pude perguntar a Hamilton se ele queria vencer na Fórmula 2. Mas eu não acho que isso será um grande impulso para ele.“. Esta é a sua resposta a quem lhe perguntou se queria jogar na Liga dos Campeões ou na Liga Europa. Além disso, uma das grandes lendas de José Mourinho foi um piloto lendário: Niki Lauda. Ele falou sobre isso mesmo depois de sua morte.

Encontro com os lendários Niki Lauda e Dominicali

“Você pode imaginar o que isso significou para a minha geração. Estamos falando de uma imortalidade que durará de geração em geração. Tive a sorte de encontrá-lo algumas vezes e foi um grande privilégio poder falar com ele. Tiramos fotos juntos. Ele será lembrado como um dos maiores“.

Portanto, não é tão estranho ver algumas das postagens sociais de Mourinho enquanto assiste à Fórmula 1. Pode passar na televisão o Grande Prémio de Portugal de 2020 vencido por Lewis Hamilton. Ou uma foto dele ao lado do presidente e CEO do Grupo de Fórmula 1 e ex-diretor da Ferrari, Stefano Domenicali.