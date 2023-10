nome oficial Rosa Maria Correa dos Santos MottaPara quem ama o atletismo de forma simples e para sempre Rosa Mota. Nome e sobrenome, basta entender que se trata de uma lenda viva do atletismo e das corridas de rua. Um passado cheio de medalhas e um presente que ainda brilha com ouro, sorrisos e reconhecimentos.

Nada é dado de presente.

Tudo sempre foi desejado, procurado e suado.

Natural do Porto, nascido em 1958, vale a pena considerar Um dos maiores maratonistas da históriaUm verdadeiro símbolo, uma lenda, inesquecível, porque alcançou vitórias e vitórias quando os esportes femininos eram quase proibidos, atrás dela onde as mulheres podiam correr, principalmente maratonas.

Ele ganhou a medalha em 1988Ouro na maratona dos Jogos Olímpicos de Seul, O primeiro ouro olímpico do esporte Português Na competição feminina, segunda colocada na classificação geral, atrás dos homens que venceram apenas as Olimpíadas anteriores, A Los Angeles 1984, em mais uma maratona Carlos Lopes.

Ele também teve sucesso em sua carreira Ouro mundial em Roma ’87 e publicitando três títulos europeus Atenas ’82, Estugarda ’86, Split ’90 Mais tarde, Portugal carregou a chama olímpica nos Jogos de Atenas em 2004 e a bandeira da IAAF no Campeonato do Mundo de Osaka em 2007.

Um para ela Recorde pessoal 42,195 km 2h23’29”Assinado na Maratona de Chicago em 1985, continua a ser o recorde português e é mais rápido que o actual recorde italiano de 2h23’44” de Valeria Straneo.

Naquela época, há quase 40 anos, o recorde da maratona italiana em 1985 era de 2h29’28”, estabelecido por Laura Fogli em 5 de agosto nas Olimpíadas de Los Angeles de 1984.

Ainda falamos dela hoje e ela competiu no domingo passado Riga no Campeonato Mundial de Estrada À sua frente, agora com 65 anos, está a mais jovem campeã de África e de outros países, mas o seu resultado está a virar notícia: 13º lugar geral Dentro 1h26’06, sagrou-se campeão mundial na categoria W65. 6 minutos, uma eternidade, quase 1,5 km percorridos nos treinos, um recorde mundial de meia maratona detido pela suíça Emmi Lüthi desde 2009. Quando o motor está presente e a paixão pelas corridas é sempre forte, o espaço-tempo não tem fronteiras.

Na foto ele é muito talentoso e apaixonado pelo atletismo Sônia Marongiu, De origem sarda, mas há muitos anos na zona de Pádua a trabalho, vestiu a camisa azul há poucos dias durante o Campeonato Europeu Masters em Pescara.

Uma foto preciosa com uma lenda do atletismo, com o último ouro mundial. Um bom resultado no Euromasters para Sonia com o terceiro lugar europeu na categoria W45, um bronze ainda melhor ao lado da campeã all-ouro.