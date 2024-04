Deixando um bebê de 8 meses para trás – Nordest24

Oderzo (Treviso). Azura CornelosEle desapareceu sozinho 33 anos com câncer de mamaDeixou uma história incrível para trás Coragem e amor maternal. Apesar de sua saúde debilitada, ele optou por continuar Gravidez do pequeno Antonio, que nasceu há oito meses. Isso é azul Ele morreu no sábado noite, 13 de abril de 2024. A mulher também era conhecida em Friuli Venezia Giulia, Ele estudou em UddinBacharel em Ciências (Economia Empresarial / Gerencial) em Economia e Gestão de Negócios de 2009 a 2012, seguido por Mestrado em Ciências (Bancos e Finanças) de 2012 a 2014.

A luta contra o câncer

Azura descobriu Doente em 2019 E, após um período de tratamentos, ela Considerado curado pelos médicos. No entanto, o medo de que a quimioterapia a impedisse de se tornar mãe penetrou em seu coração. Contra todas as probabilidades, A Fevereiro de 2023, Joy: Azura descobre que está grávida. No entanto, em Julho, os testes relacionados com a gravidez Manifesta recorrência da doença.

Pesadelo agourento e batalha final

Uma noite de 2019, em Milão, Azura acorda com um sonho em que sua avó morre da mesma doença, Aconselha ir ao médico imediatamente. Ela foi diagnosticada com uma doença Tumor de mama E o tratamento começa sem demora. Em 2022, Azura e seu marido Francesco se casamApós o nascimento de seu filho muito amado Antônio em 2023. No entanto, a doença Torna-se mais agressivo.

Os últimos dias

Até ao final, Azura manteve uma atitude positiva. “Não se preocupe mãe, tudo vai ficar bem”, foram as palavras que ele disse à mãe um dia antes de morrer. Sua morte deixou um grande vazio na vida daqueles que a amavam.

Um legado de amor

A família de Azura agradece ao Departamento de Neonatologia de Ca' Foncelo, Treviso. Lá Antonio nasceu saudável E sem vestígios do gene patológico. As doações arrecadadas durante o funeral serão entregues ao departamento. Azura deixa seu marido Francesco, seu filho Antonio, seus pais Antonella e Fabrizio e seus irmãos David e Andrea.

