Milan-Leo, os portugueses respondem às críticas: o gesto choca a todos

Rafael Leo reage às críticas dos torcedores do AC Milan ao Sassuolo. A mensagem é sem dúvida.

Não é um momento fácil Milão. É verdade que os rossoneri estão em terceiro lugar na zona da Liga dos Campeões, mas as condições eram muito diferentes no início do ano e a eliminação dos grupos da Liga dos Campeões pode apontar o dedo para a lesão.

No início da temporada muitos diziam que o Milan dependia de Leo e depois o problema era a ausência do vice Giroud. Depois disso, as lesões cortaram pela metade a rotação dos rossoneri e cavaram o sulco que carregava o Diabo. entre E Juve. Um abismo exposto pela falta de continuidade do elenco do Pioli, o que tem dificultado a realização de dois jogos consecutivos na primeira divisão.

Por isso, as críticas ao Milan tocaram a todos: desde Pioli, passando pelos jogadores, dirigentes e comissão técnica. Nada Rafael Leão, favorito dos torcedores rossoneri e lança do diabo, salvo. Aliás, o talento português enfrentou vaias dos adeptos várias vezes ao longo da temporada, mas elas não o incomodaram. Principalmente na vitória por 1 a 0, as críticas vieram na hora da substituição Sassuolo. Críticas e vaias choveram sobre a temporada moderada do português: 3 gols na temporada e vários retrocessos.

Leo, em resposta às críticas

Não é nenhum segredo Rafael Leão Não foi a melhor temporada de sua carreira. Isto foi comprovado pelos números dos portugueses nesta temporada, números que suscitaram diversas críticas. Principalmente contra o Sassuolo, nos acréscimos, São Siro Ele não deu muitos assobios para sua última escolha. É claro que Maidan mostra a sua frustração desta forma quando algo não corre bem. No entanto, Leo não gostou das críticas e respondeu ao seu papel através de perfis nas redes sociais.

Leo enviou uma mensagem clara aos seus detratores: “As críticas me excitam. Continue falando que responderei em campo”. Então Leo depois dos apitos no San Siro. Os Boos retomam o momento difícil da temporada do Milan, não porque estejam à beira do abismo, mas porque buscam a identidade perdida após o Scudetto. No entanto Leão Ele deixou a situação futura aberta a melhorias, escrevendo: “Obrigado, 2023. E um brinde a mais em 2024”. Todos estavam cobertos com dois corações vermelhos e pretos, simbolizando sua proximidade com o diabo. A o diabo Deverá avançar em 2024, dando mais continuidade à sua missão.