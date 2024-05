Gaza, Lucio Caracciolo vê preto: entre Israel e Hamas “acaba mal”

“Este conflito nos muda?”: Esta é a pergunta que Lily Gruber fez ao seu convidado Lucio Caracciolo para compreender os cenários da guerra que eclodiu em Gaza. “É um conflito que toca os nervos muito profundos”, disse o especialista em geopolítica durante o último episódio do seu programa. “Anti-semitismo, com certeza, parece-me interessante observar como as coisas no terreno se tornaram cada vez mais pogroms”. Otto e meio. Ele disse pouco depois: “Do ponto de vista israelense, é uma guerra contra si mesmo. Israel hoje, considerando o que era, criou um vácuo ao seu redor. Israel corre um perigo muito maior do que no ano passado.” .

Leia também: Israel recupera os corpos dos três reféns: Shani Lok, a garota sequestrada na rave, também está presente

Lily Gruber perguntou então ao seu entrevistador sobre o papel de Joe Biden e por que ele até agora não atuou como mediador. O diretor do Limes explicou: “Não se trata de Biden, é uma questão de a América perder a sua credibilidade. “Netanyahu seguiu um caminho que o leva diretamente ao muro. A sua ideia é a necessidade de eliminar todos os terroristas, mas não apenas a incapacidade de eliminar os terroristas, mas de duplicar o seu número. : “A lógica do que Netanyahu está fazendo é assumir a vitória.” Crucial, mas quando se inicia uma guerra para acabar com guerras, geralmente termina mal.”