O discurso de Xi Jinping ameaça a segurança global

As relações entre a China e os Estados Unidos se deterioraram nos últimos meses e eles não têm uma base sólida para se sustentar. A Europa viu-se no centro da chamada “nova guerra fria”, entre as declarações Joe Biden E as inevitáveis ​​relações comerciais com a China.

Hoje, quinta-feira, 1º de julho de 2021, Xi Jinping Fale com uma multidão chinesa que comemora o centenário do nascimento Partido Comunista Chinês (PCC). O discurso do Presidente da República Popular da China, que durou mais de uma hora, abordou vários temas tão polémicos que nestas horas se fala em ameaças à segurança global. Mas é realmente assim?

Xi Jinping Ele falou dos objetivos que foram alcançados e daqueles a serem alcançados, como uma maior modernização da defesa nacional e das forças armadas e a transferência da China para o nível global. No mesmo dia da cerimônia, um relatório dos EUA revelou centenas de silos para esconder o suposto arsenal nuclear. De acordo com os especialistas Centro James Martin para Estudos de Não Proliferação Em vez disso, seria um equívoco: buracos vazios no chão para simular a presença de armas.

Existe a possibilidade de uma guerra fria nuclear entre a China e os Estados Unidos?

Especialistas em política internacional nestas horas estão fazendo o possível para tentar comentar um discurso Xi Jinping em uma interpretação agressiva. O mesmo fenômeno aconteceu durante as reuniões que viram Joe Biden Conhecer líderes europeus.

Em ambos os casos, as ameaças entre os dois líderes não eram deficientes, mas a questão da Guerra Fria parece ter um motivo mais econômico do que nuclear. Seria, pelo menos, para nós, porque a Europa tem pouco a ganhar com este tipo de confronto – o choque, senão as consequências económicas de alguma garantia de que um lado ou outro não nos perdoará.

Enquanto se aguarda a resposta americana ao discurso do líder chinês, e à espera de saber se foi uma “guerra fria” ou não, o debate público entre os dois países dividiu-se: entre aqueles que se lembram dos muitos casos em que a China violou direitos humanos e aqueles que acusam os Estados Unidos de querer expandir sua influência no mundo.

Discurso e ameaças de Xi Jinping contra agressores americanos

Em seu discurso comemorativo ao Partido Comunista da China, Xi Jinping afirmou que:

O povo chinês não permite que nenhuma potência estrangeira nos intimide, oprima ou escravize, e quem quiser deve estar preparado para enfrentar o derramamento de sangue, bem como uma gigantesca parede de aço construída por um bilhão e meio de chineses.

Em seu discurso na arena, Tiananmen, vestidos semelhantes aos que Mao ZedongXi Jinping não mencionou os Estados Unidos publicamente, mas algumas passagens (como a citada) de seu discurso parecem referir-se aos movimentos americanos em direção ao país comunista. Xi Jinping realmente anunciou,O tempo para o bullying contra a China acabou“

Por outro lado, os Estados Unidos queriam lembrar, na renovação da aliança da OTAN entre a Europa e os Estados Unidos, os inimigos que devem ser agarrados e fortalecidos juntos: Rússia e China, mas sobretudo contra esta última. Parece que a preocupação americana, que também foi enfatizada hoje com o lançamento dos silos, é que a China tenha armas nucleares, mas a China não tenha mais 250-350, em comparação com mais de 5.000 Americano. experts Centro James Martin para Estudos de Não Proliferação Monterrey declarou que seria necessário discutir o controle das armas nucleares, além de acusações mútuas entre os dois países.

Fala Xi Jinping é o discurso do líder individual do partido chinês, e talvez, como o Conselho de Assuntos Continentais da Ilha de Taiwan também diz, o aspecto mais importante a se concentrar é que “A partir de introduzindo reformas democráticas, como a competição entre as partes e o respeito pelos direitos humanosEvitando assim que, em meio a ameaças, se percam momentos de independência e denúncia das vítimas das grandes potências.