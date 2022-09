Putin, pare o gás e o petróleo se eles imporem um teto de preço. Von der Leyen: “Só chantagem dele” – Europa

A Rússia não fornecerá mais petróleo e gás para os países ocidentais que impõem um teto aos preços da energia russa. Isto foi afirmado pelo presidente russo Vladimir Putin em Vladivostok. “Não ofereceremos nada se contradizer nossos interesses… neste caso, econômicos. Sem gás, sem petróleo, sem carvão. Nada”, acrescentou Putin.

Putin disse que tinha em mente Restrições à exportação de trigo E sementes ucranianas para a Europa e discutidas com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “Talvez – disse Putin de Vladivostok, citando TASS – devêssemos pensar em limitar a exportação de trigo e outros alimentos ao longo desta rota (entre Ucrânia e Europa, ed.). Acho realmente que vou falar sobre isso com o presidente turco Erdogan. Depois todos nós fomos Nós somos os que inventaram a operação de exportação de grãos ucraniana.”

Versão de Kyiv. “Os acordos assinados em Istambul dizem respeito a apenas um assunto, que é o transporte de navios de carga pelo Mar Negro. Rússia não sabe para onde enviar seus grãos para a Ucrânia E a Ucrânia não pode impor o mesmo à Rússia. Isso foi afirmado, segundo o Guardian, por um assessor do presidente ucraniano, Mykhailo Podolak.

De sua parte, Erdogan disse que o Ocidente continua apolítica de provocaçãoFalando sobre a crise energética em Belgrado durante uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente sérvio Aleksandar Vucic, Erdogan acrescentou: “Para a Rússia, que não considera essa posição” correta “. A Rússia não deve ser subestimada”.

Não é mais “significativo” ouvir o que o presidente russo tem a dizer Vladimir Putin está no campo da energia porque a Rússia não faz nada além de “chantagear a União Europeia” e isso pode ser visto pelo fato de que o abastecimento de muitos estados membros foi completamente cortado. Isto foi afirmado pela Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen. “Por enquanto só temos que nos proteger e fortalecer nossa posição.”



As sanções impostas pelos países ocidentais à Rússia constituem uma “ameaça para o mundo inteiro”.O presidente russo, Vladimir Putin, disse em seu discurso no Fórum Econômico do Leste em Vladivostok. “A pandemia foi substituída por novos desafios globais que representam um desafio para o mundo inteiro. Estou me referindo à loucura das sanções ocidentais e tentativas agressivas (do Ocidente) de impor um modelo a outros países, privando-os de soberania e subjugando-os à sua vontade”, disse o chefe do Kremlin.

Putin disse que era “impossível isolar a Rússia” Em relação às sanções ocidentais. Putin, falando no Fórum Econômico Oriental em Vladivostok, acrescentou – citado pela TASS – que “a Rússia não perdeu ou perdeu nada devido à operação especial (invasão da Ucrânia, ed.), mas já fortaleceu a soberania privada”. O líder russo disse ter certeza de que “a economia mundial está passando por um período difícil, mas a lógica da cooperação certamente vencerá”.

O presidente russo disse que a Rússia não iniciou as hostilidades na Ucrânia, mas estava “tentando acabar com isso, porque está acontecendo desde 2014”.