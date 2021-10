Imposto mínimo global cada vez mais baixo: a Irlanda chega a 15%, o que já se aplica às multinacionais

Plano de apresentação um mais fraco Imposto mínimo global sobre os lucros das empresas multinacionais. Amanhã será discutido na OCDE mas Irlanda Já vazou que ele tem Ele obteve concessões aos seus pedidos. Em particular, ele não enviará mais o texto imposto “pelo menos 15%”, mas “15%”, Então está totalmente alinhado com o imposto já aplicado agora Dublin (Exceto acordos especiais que podem reduzir a carga tributária da empresa unipessoal). Nova fraqueza após a redução gradual da barra nos últimos meses. Começamos com uma sugestão caiu 21% paraE pelo menos 15% concordaram durante a cúpula do G-20 em Veneza, em julho passado. No entanto, este acordo não foi assinado antes Irlanda, Hungria e Estônia. Agora vamos descer novamente.

Essencialmente, se um país decide tributar os lucros corporativos, digamos, em 7%, o país de residência da corporação multinacional (geralmente os Estados Unidos) pode cobrar os 8% restantes. Um sistema que pelo menos se beneficiaria de Os paraísos fiscais mais extremos, como as Bermudas ou as Ilhas Cayman, onde o imposto é quase inexistente. Economista francês Thomas Piketty Falando sobre imposto ridiculamente baixo Apontando o quão pouco foi feito na prática em face da publicidade barulhenta e como os países pobres estão sendo deixados de fora de qualquer benefício.

A Irlanda afirmou que “ganhou” a batalha interna Tweet incorporar Uma estrutura abrangente, tornando-se um imposto global mínimo de 15% em vez de “pelo menos” 15%. taxa ridícula diz Tweet incorporar. Junte icrict Grupo de Debate 24 amanhã às 9h ET para entender o porquê!

Comissário Europeu para a Economia Paolo Gentiloni Ontem, ele disse que o debate sobre os impostos mínimos para empresas multinacionais está “em andamento” e “Eu apoio fortemente o acesso a Acordo global no G-20 em Washington Na próxima semana, “ou para os líderes do Grupo dos Vinte no final do mês em Roma.” Em julho passado, a reunião do G-20 em Veneza endossou o acordo máximo alcançado na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico sobre um imposto mínimo de 15% para as empresas multinacionais. No entanto, Irlanda, Hungria e Estônia desistiram de assinar. “Acho que está ocorrendo um desenvolvimento” para esses três Estados membros “, mas cabe a eles falar sobre isso”, acrescentou Gentiloni.