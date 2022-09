“As sanções são ineficazes? Quase sempre foram”: entrevista ao analista americano Joffe. “Moscovo não entra em colapso? Só o Ocidente já não é suficiente. Mas aqui nos Estados Unidos não corremos o risco de congelar: na Europa, sim”

“hoje é Penalidades Eles não funcionam mais. Eu não estou sozinho inativo. Eles também correm o risco de exporsaldo de contas gerais nos EUA.” Ele explica Marc Joffeanalista “Mind Foundation”, A centro de pesquisa na califórnia orientação libertária – então liberal Em economia, liberal em direitos, Atlântida convencido da política externa. A posição de Jovi mostra que em setoresEstabelecimento Um político americano, mesmo naquela galáxia diversa republicanoDúvidas e objeções surgem sobre a eficácia das sanções contra a Rússia.

Sr. Joffe, o Tesouro dos EUA tem uma lista de pelo menos 10.000 indivíduos e organizações internacionais sujeitos a sanções. E a lista tende a crescer. Por que essa ferramenta é amplamente utilizada por Washington?

As razões são históricas. Por outro lado, os Estados Unidos ainda têm a ambição de exercer controle sobre grandes áreas do mundo. Por outro lado, houve guerras VietnãE a AfeganistãoE a IraqueOnde perdemos dezenas de milhares de soldados. As classes dominantes na política americana se convenceram de que a maneira mais apropriada e menos controversa de exercer o controle eram precisamente as sanções.

No entanto, muitas vezes provou ser ineficaz no passado.

Quase sempre. Tomemos, por exemplo, as sanções impostas pela Liga das Nações à Itália em 1935 pela invasão da Etiópia. Eles não trabalharam para parar o regime fascista, mas fortaleceram o apoio popular a ele Mussolini. Mas tomemos Cuba também: sessenta anos de sanções dos EUA Cuba Eles não destruíram o sistema socialista. Mesmo neste caso, eles já fortaleceramapoio popular o governo de Havana. É claro que as sanções levaram a uma deterioração significativa das condições de vida do povo cubano. Mas eles não atingiram o coração do poder político e aumentaram o ressentimento da população em relação aos Estados Unidos.

Chegamos às sanções ocidentais contra a Rússia após a invasão da Ucrânia. Seis meses após a imposição dos primeiros bloqueios, o que você acha?

Vou começar pelo fato de que se relaciona com a vida das pessoas. Em geral, parece-me que as pessoas na Rússia ainda conseguem encontrar o que precisam. Houve um aumento acentuado na inflação nos primeiros meses, mas isso está parcialmente amenizado agora. Eu diria que o padrão de vida do russo médio pode não ter sido o mesmo há alguns meses, mas não entrou em colapso da maneira que Estado unido E a Europa Eles estavam esperando. Eu notei outra coisa. As sanções às instituições financeiras russas não foram abrangentes, como foi o caso de todo o sistema bancário da Federação RussaIraque 1990. Alguns bancos russos foram submetidos a sanções. Outros não fazem. Cuidado, não estou dizendo que mais sanções deveriam ter sido impostas à Rússia. Observo que eles foram tendenciosos e, de qualquer forma, não causaram o colapso do sistema financeiro russo que poderia ter sido esperado.

Além disso, as receitas da venda de gás e petróleo continuaram a fluir para a Rússia.

Este é o outro ponto-chave, relacionado às mudanças econômicas e demográficas e, portanto, ao equilíbrio global de poder nas últimas décadas. Os países que costumamos chamar de Ocidente – União europeuE a Estados UnidosE a incrível BretanhaE a CanadáE a AustráliaE a novo Zelândia Eles agora representam uma minoria da população mundial. China E a Índia, sozinhos, eles têm uma população maior do Ocidente como um todo. Nos últimos vinte a trinta anos, suas economias cresceram a um ritmo mais rápido do que as economias ocidentais. Em outras palavras, o Ocidente hoje é apenas uma parte do sistema econômico global. Não estamos mais na década de 1980, quando as sanções ocidentais foram impostas África do Sul Eles trabalharam. Uma coisa segue. Para que as sanções sejam bem-sucedidas, elas devem ser verdadeiramente globais, ou seja, devem ser adotadas pelo Ocidente, bem como pela China, Índia, Brasil e Indonésia. Caso contrário, se a China e a Índia continuarem a comprar produtos energéticos russos, não haverá penalidade.

Por que então, especialmente nos Estados Unidos, a política continua a depender tanto dessa ferramenta?

Eu disse isso antes. As sanções são uma ferramenta conveniente. Eu também diria que os líderes ocidentais não se adaptaram realmente à nova realidade. Ainda estamos tentando impor nossa vontade globalmente, mas não está funcionando. Em algum momento você encontrará a necessidade disso Repense todo o modelo.

O que você acha de impor um teto de preço, um teto sobre o preço do petróleo bruto russo?

duvido que funcione. A experiência passada mostra que um teto de preço leva a uma queda na oferta. Os mercados são sistemas eficientes capazes de encontrar o equilíbrio certo entre o que os consumidores estão dispostos a pagar e o que os produtores estão pedindo. Portanto, se o governo intervém para estabelecer um teto de preços, distorce a capacidade de equilíbrio do mercado e o resultado provável é exatamente falta de suprimentos. Eu não acho que isso é uma grande ideia.

Escrevi que as sanções podem comprometer a estabilidade das finanças públicas dos Estados Unidos. Porque?

Os Estados Unidos se beneficiaram muito com o fato de o dólar ser a moeda de reserva mundial. Isso significa que muitas transações internacionais precisam ser feitas em dólares. No entanto, os Estados Unidos também têm uma enorme dívida pública. Na Reason Foundation, calculamos que deveria ser cerca de US$ 100 trilhões. Portanto, os Estados Unidos são obrigados a financiar sua dívida pública no exterior. Mas se as sanções se expandirem e o dólar não for mais a moeda de reserva mundial, isso poderá representar problemas para os próprios Estados Unidos. Por exemplo, um aumento de Taxas de juros e mais inflação.

Obviamente, as sanções correm o risco de envolver essas empresas, incluindo empresas chinesas e indianas, que continuam a fazer negócios com Moscou, por exemplo, no setor de petróleo. Na sua opinião, existe o risco de graves repercussões negativas no comércio internacional?

Sim, nossas economias são altamente interconectadas. Todo mundo lida com todo mundo. Mas se uma parte tem que monitorar se a outra está fazendo algo que o governo dos EUA não gosta, isso se torna um problema sério. Esta é uma receita infalível para atingir o comércio e as finanças internacionais.

Uma última questão é a manutenção das sanções. Na Itália, a data das eleições está se aproximando e há políticos pedindo o levantamento das sanções contra a Rússia. Não faltam vozes críticas na Europa. Os Estados Unidos serão capazes de manter a unidade da aliança ocidental?

A Itália é certamente o país da Europa onde surgiram as objeções mais fortes. Mas cada país europeu é um caso em si, com diferentes sensibilidades e opiniões. Eu diria isso do meu ponto de vista americano. A Europa está destinada a sofrer Derrubar de suprimentos russos caiu mais severamente do que os Estados Unidos. tenho grande oferta Do gás natural, digamos que não corremos o risco de congelar no próximo inverno. O caso europeu é realmente diferente. Se houver um inverno frio e se os custos de energia afetarem a vida e os negócios das pessoas, o apoio às sanções pode entrar em colapso. Só o tempo vai provar isso.