O carro caiu na lagoa, a mãe está morta e seu filho de 8 anos está morto. O incidente é uma história interessante

Uma tragédia envolta em mistério, uma jovem tragédia Mamãe assim é Filho oito anos, morto distância Frases Ele acabou em um Lago. Vivian Radoch, de 28 anos, já foi encontrada se afogando, enquanto seu filho Milan, que foi resgatado com vida, mas em condições miseráveis, morreu pouco depois de chegar ao hospital.





As causas da morte de Vivian e Milan, que ocorreu no último sábado perto da base da Royal Air Force em Peterborough, no Reino Unido, ainda precisam ser reconstruídas. Um Ford Focus azul, praticamente submerso, foi descoberto em uma poça no final da tarde de sábado. A polícia, os bombeiros e a ambulância chegaram o mais rápido possível, tentando tirar Vivian e Milan do carro: para a jovem mãe não havia mais nada a fazer, e para o pequeno Milan, a corrida desesperada no hospital provou-se em vão.









Os investigadores estão agora tentando entender como e por que o carro dirigido por Vivian acabou no meio de uma lagoa, em uma área rural e adjacente a uma zona militar “proibida”. Minha mãe e meu filho moravam em Stamford, a cerca de 12 quilômetros do local de sua morte. A polícia tenta reconstruir a dinâmica da tragédia, mas também pediu ajuda aos cidadãos: do nosso site ».







