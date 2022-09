Ucrânia, as últimas notícias. Melitopol, bombardeio da sede do partido de Putin. Moscou convoca nova reunião da ONU

9:25

iPhone 14 estará disponível na Rússia graças à importação paralela

Os russos terão a oportunidade de comprar o novo Apple iPhone 14, apesar de a empresa americana ter “oficialmente” interrompido as vendas no país. Isso acontecerá graças às importações paralelas: um alto funcionário do governo disse à agência de notícias RIA Novosti.

A Rússia anunciou medidas paralelas de importação desde março passado, quando permitiu que os varejistas importassem produtos do exterior sem a permissão do proprietário da marca. Quando perguntado se o novo iPhone, Apresentado quarta-feira pela AppleO ministro do Comércio e Indústria Denis Manturov, que será importado no âmbito do programa, disse: “Por que não? Se os consumidores quiserem comprar esses telefones, sim. Haverá uma oportunidade”.