A mão da rainha Elizabeth irritada na última reunião oficial – Corriere.it

Na terça-feira, quando Liz Truss foi oficialmente nomeada primeira-ministra do Reino Unido, ela parecia sorridente, mas frágil com a bengala e com hematomas visíveis nas mãos, que podem ser causadas pela idade, mas também pela inserção de agulhas de tratamento.

O alerta partiu dos sites de redes sociais, das vozes de alerta de seus cidadãos. Depois daquela foto da rainha sorridente, ela está totalmente cuidada, com um pênis para sustentá-la como sempre… Mãos escuras nas costas. Foi assim que ela apareceu em sua última reunião pública, em 6 de setembro em Balmoral, The Queen.

Mãos escuras, como um hematoma, ele já havia mostrado meses antes do Jubileu de Platina em junho. Possivelmente devido a injeções, tratamentos e transfusões de sangue, para ajudar o rei de noventa e seis anos a fazer seu trabalho, seu dever ao máximo, como Elisabetta sempre disse que queria fazer. talvez eu Médicos que a seguem agora constantementePercebendo a rapidez do poder que aguarda o rei Com a nova designação dada às engrenagens Eles fizeram questão de apoiar o rei. Na verdade, as mãos machucadas de Elizabeth já haviam sido vistas antes do Jubileu Tour of the Force.

Mas isso não foi suficiente para evitar muitas das expropriações de Elizabeth II. Como agora, o aviso do declínio repentino da rainha. Também pode ser devido a traumas ou problemas de circulação. Uma coisa é certa, as mãos da rainha que apareceram para a platéia com seus hematomas escuros acenderam uma faísca Mensagens em redes sociais para temasMuitos se lembram de ter experimentado as mesmas mãos problemáticas de seus pais idosos. Quase soou o alarme para uma situação em deterioração.