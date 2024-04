Porque agora os dois arquiinimigos podem realmente (ou quase) parar – Corriere.it

Esta foi a primeira demonstração de força que levou à expansão da guerra num confronto directo entre o Irão e Israel, com intervenção decisiva da América. Cada um dos três líderes “provou” algo próprio Distrito eleitoral. Agora, os esforços de Joe Biden visam parar a espiral de vingança, e o seu slogan é parar a escalada. Tem uma lógica que pode convencer Netanyahu e os aiatolás.

O Irão teve de responder ao assassinato dos seus líderes militares numa instalação diplomática na Síria. A mídia ocidental tende a se concentrar na parte da sociedade civil iraniana que é contra o regime islâmico, especialmente nas mulheres que se rebelam contra a opressão.. Os Aiatolás devem responder a outra parte da sociedade persa, que é fundamentalista, fanática, anti-semita e agressiva.. No regime clerical, uma ala extremista pressiona e acusa aqueles que considera moderados. Teerão queria mostrar a Israel uma “linha vermelha” que não deveria ser ultrapassada. Ele fez isso com Teste de forçauma demonstração do poder destrutivo do seu enorme arsenal de mísseis e drones.

Meio sucesso. Por um lado, o Líder Supremo Khamenei e o seu exército não queriam causar danos humanos excessivos aos israelitas. A precisão com que a inteligência dos EUA previu a data do ataque pode ter sido favorecida por fugas controladas remotamente. Mas Teerão sofreu dois reveses: a eficácia do escudo defensivo israelita e a intervenção anglo-americana que reduziu os danos. Agora o Irão não tem interesse numa escalada que possa evidenciar mais claramente a inferioridade das suas tecnologias militares. Melhor voltar à estaca zero: as “guerras por procuração” travadas através do Hamas, do Hezbollah e dos Houthis, que sitiaram Israel e a Arábia Saudita durante anos com forças hostis. READ Mova o mundo e fique chateado - Libero Quotidiano

A longo prazo, o objectivo estratégico continua a ser o formulado pelo Aiatolá Khomeini após assumir o poder em 1979: Destruição de Israel, derrubada da monarquia saudita, conquista de Meca. De um ponto de vista racional, o apelo de Biden à desescalada coincide com o interesse iraniano. Ao mesmo tempo Distrito eleitoral Os fanáticos do regime podem ficar desapontados com os resultados modestos da barragem de mísseis e drones. Depois, há a desconhecida resposta israelense.

Netanyahu é o primeiro destinatário dos apelos de Biden para a redução da escalada. Legalmente, nesta fase é a vez de Israel responder ao Irão. O princípio de que Israel não deve permitir que um ataque com mísseis lançado pelo Irão directamente contra o seu território fique impune é legítimo. A verdade é que a chuva de drones e mísseis foi amplamente neutralizadaO orçamento de danos é limitado. Isso não diminui a gravidade do ataque. No entanto, Biden tenta destacar a dupla assistência militar prestada por Washington e Londres: primeiro a inteligência e depois a intercepção e destruição de parte dos mísseis iranianos pelas forças anglo-americanas.

Além do apelo de Biden à desescalada Falando ao público israelense E um anúncio Outros componentes do governo. As prioridades para muitos deles continuam a ser a libertação dos reféns e a destruição do Hamas. O Irã pode esperar. A boa evidência fornecida pelos sistemas de defesa antimísseis é tranquilizadora. Tel Aviv pode afirmar ter provado isso Ele não tem medo de expandir o conflito e a uma frente iraniana (além da de Gaza e contra o Hezbollah na Síria e no Líbano); Mas não está interessado em prosseguir esta expansão. A única lógica para continuar a atacar o Irão pode ser outra lógica: enviar advertências contra as manobras dos Guardiões da Revolução Islâmica, que nesta fase estão a enviar armas e munições aos palestinianos na Cisjordânia para incitá-los à revolução armada. READ Inglaterra, esposa de um terrorista livre do ISIS em uma casa de mais de meio milhão de euros

Dos três atores Biden é quem tem maior interesse em parar a escalada. À medida que a Marinha dos EUA e outros recursos militares dos EUA intervinham contra o ataque iraniano, a parte do público americano que queria defender Israel foi apaziguada. mas O presidente está sendo pressionado a entrar em sua casa Da parte do elemento pró-palestiniano: está a tornar-se cada vez mais forte, está a mostrar-se na campanha eleitoral e está a pressionar a América a reduzir a ajuda a Israel e a concentrar-se na tragédia humanitária em Gaza.