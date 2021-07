China “onde esconderam mísseis nucleares”. Washington, o mundo à beira da Terceira Guerra Mundial? – Grátis diariamente

enquanto em China Está sendo comemorado o centenário do Partido Comunista, enquanto nos Estados Unidos cresce a preocupação com o arsenal de mísseis que Pequim vai esconder no deserto. Foi alertado por um importante centro de estudos americano, segundo o qual o país de Xi Jinping começou a construir Mais de cem silos de mísseis balísticos intercontinentais são capazes de atingir até a América de Joe Biden. Isso foi revelado pelo James Martin Center, que chegou a essas conclusões após analisar várias imagens de satélite.

Nesse ínterim, eles anunciaram de Washington que esta descoberta confirma a necessidade urgente de iniciar negociações com a China sobre o controle estratégico de armas nucleares. De acordo com os pesquisadores que trabalharam no estudo, Jeffrey Lewis E. Decker EvelethOs silos serão espalhados Mais de 1.800 quilômetros quadrados no deserto quase dois dias Na província de Gansu, cerca de dois mil quilômetros a oeste de Pequim. China – conforme relatado impressão – Ele ia abrir canteiros este ano e isso ia ser feito em muito pouco tempo.

De acordo com as imagens de satélite apresentadas, serão Mais de 145 novos silos estão em construção. Silos que poderiam ser destinados a mísseis nucleares como o DF-41, que tem um alcance de até 15.000 km, podem atingir alvos facilmente até mesmo nos Estados Unidos. E isso não é tudo. Porque o Departamento de Defesa dos EUA também descobriu que a China O estoque operacional de armas nucleares é de cerca de 200 unidades Ela planeja fazer mais para alcançar as capacidades dos Estados Unidos e da Rússia.