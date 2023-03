Neve instantânea até baixas probabilidades! Vamos ver onde cai na segunda-feira, 27 de março

Tiro da cauda do inverno

Um grande clássico instantâneo de março: Winter Film!

Depois do primeiro calor primaveril que agora vivemos, espera-se uma mudança brusca do tempo a partir de domingo dia 26 e nos dias seguintes com a chegada de chuva, trovoadas e correntes frias, a surpresa da última atualização, L. ‘Inesperado A neve retorna Abaixo de uma altitude relativamente baixa.

será tudo devidoIrritação de massas de ar de origem ártica Uma depressão profunda formou-se centrada na Europa Oriental. Estas correntes, com um sabor decididamente invernal, mergulham diretamente da Porta della Bora (nordeste) e atingem a bacia do Mediterrâneo. Espere mais chuva Queda significativa de temperaturaO vento dos quadrantes norte aumenta com um fortalecimento decisivo.

Já a partir de segunda-feira, dia 27, a neve voltará, Clareamento de muitas áreas acima, especialmente nas partes internas do núcleo 1400/1500 metros Estoque. Não acabou por aí, pelo contrário. A chegada do ar frio do norte provocará uma queda real do nível de neve nos Apeninos: como mostra o diagrama abaixo, as escalas entre a noite e as primeiras horas terça-feira dia 28 eu posso subir 900 metros Março, em Abruzzo e Molise. Áreas em risco de gelo em rosa e a altura em que os flocos podem cair (em negrito). Espera-se alguma neve na fronteira alpina de 8/900 espécies no Valle d’Aosta, Piemonte Superior, Lombardia e Alto Adige.

Um venerável evento climático chegou ao final de março, especialmente na era do aquecimento global. Vamos ver se será um raio ou outras oportunidades neve tardia. A chuva é necessária para saciar a sede em nossa região, que há algum tempo sofre com uma forte seca.