Adeus Rui Patrício, herdeiro pronto | É o sonho de todo fã

O lateral português deixará a capital no final da época.

A janela de transferências de verão ainda está a alguns meses de abrir oficialmente Roma adoraria ser o herói Como ano passado. O diretor Diego Pinto terá muito trabalho a fazer. Primeiro, ele deve tentar fazer várias demissões que não fazem parte do plano dos giallorossi, reduzir a massa salarial e juntar algum dinheiro para reinvestir no mercado entrante. Depois disso, você pode pensar em fazer compras.

Mourinho tem exigido substituições para os titulares nesta temporada, e deve ficar satisfeito no verão. Mais um trabalho do director desportivo português a tentar Manter os melhores jogadores da equipe Nomes como Abraham, Dybala e Smalling. Com este último, Pinto terá que se apressar para encontrar um acordo para renovar o acordo, que expira em 30 de junho.

Haverá um certo papel na equipe da Roma, que verá uma revolução quase total. É sobre a porta, onde Rui Patricio deverá deixar o clube. O guarda-redes lusitano não garante a segurança do passado, e o clube capitólio deve decidir pela mudança, tendo já apontado vários perfis para o substituir. No entanto, nas últimas horas, surgiu um nome em particular que faz sonhar os adeptos do Giallorossi.

Goleiros na Órbita de Roma

No lugar de Rui Patricio, Thiago Pinto está na mira Muitos defensores completos. Sobretudo Guglielmo Vicario, que está fazendo uma temporada excepcional com o Empoli, foi falado, mas também o argentino campeão mundial Emiliano Martinez.

No entanto, Giallorossi é um novo nome para os poloneses vladimir falcone. O goleiro nascido em 1995 está atualmente emprestado ao Lecce, mas pertence à Sampdoria. Suas atuações impressionantes neste ano atraíram a atenção de várias equipes, incluindo a equipe romana.

Relatórios sobre falcão

O pai do goleiro recentemente disse algumas palavras sobre Falcone. Isso aproximou o jogador do clube Giallorossi. Quando questionada sobre o padrão das postagens de seu filho, a mãe respondeu fazendo referências claras a Roma.

“Francesco Antonioli: ele era seu herói e queria se tornar como ele. Meu filho é torcedor da Roma, ele mesmo disse em uma entrevista antiga. Palavras claras, se Pinto apresentasse uma oferta, o jovem de 27 anos não pensaria duas vezes em aceitar.