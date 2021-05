Tração: piadas sobre streamers hot dub são banidas do palco

Na semana passada, um frenesi da mídia atingiu o mundo dos tweets e streamers, estamos falando abertamente sobre este assunto “Jacuzzi”. A plataforma de streaming de propriedade da Amazon continua a crescer e, graças aos efeitos da infecção do vírus corona, ela foi capaz de se expandir ainda mais, gerando um número impressionante em todo o mundo. Também acontece frequentemente que novos eventos como esta categoria especial sejam apanhados.

Todos podem pensar como quiserem, mas este é, sem dúvida, um acontecimento que afetou também o nosso país. Twitch, portanto, queria criar para corrigir qualquer problema Um tipo novo e sem precedentes Ligar “Piscinas, banheiras de hidromassagem e praias”, Ele agora obteve um tremendo sucesso com números impressionantes nos 4 dias desde o seu lançamento. Em particular, nos primeiros quatro dias de implementação do novo tipo, eles foram relatados em Twitz Mais de 1,4 milhão de horas Ao olhar para as horas.

Um streamer do Twitch que marca o sistema operacional de propriedade da Amazon dando uma guinada estranha. Micon Custer, O menino português decidiu fazer stream com seios falsos enquanto se recuperava enquanto jogava no League of Legends. Coisa absurda? Twitch decidiu bani-lo “Conteúdo sexual explícito”. Nenhum Custer nos vê mais e Ele caiu em seu perfil do Twitter Sua foto é uma das mais comentadas nos últimos dias se comparada à foto do famoso amuleto.

Fui banido indefinidamente por “conteúdo sexual explícito” Por causa disso mas é bom pic.twitter.com/9Nk0VYR87C – Micon Coaster (ic MyconCosterk) 22 de maio de 2021

O streamer português também compartilhou Um vídeo em seu canal do YouTube, Ainda não falou sobre o que aconteceu. Na verdade, como pode um menino, mesmo de forma humorística, ser barrado de conteúdo sexualmente explícito, enquanto ao mesmo tempo o conteúdo de meninas é considerado aceitável? Isso não significa que um seja melhor do que o outro, mas Twitch deve de alguma forma mudar drasticamente suas regras, Rentabilizando o amuleto, como já aconteceu nos últimos dias. A situação no momento Isso não está totalmente claro Muito confuso, por isso convidamos você a ficar ligado em nossas páginas para ficar por dentro das novidades. Deixe-nos sempre saber a sua opinião com o comentário abaixo na seção Dedicação.