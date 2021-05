Carla Frozi morre, despede-se de Edoil do La Scala, o símbolo da dança italiana no mundo: ela tem 84 anos. Mattarella: “Um dos Maiores do Nosso Tempo”

Ela está morta Carla Frosey. O estado de saúde de Edoil, de 84 anos, um dos dançarinos mais famosos de Milão, piorou nos últimos dias: Ele estava lutando contra o câncer, Ele lutou até o fim. Em sua casa milanesa, ela morreu com o equilíbrio e a elegância que sempre a distinguiram. Pelo que aprendemos, a dançarina italiana estava doente há algum tempo, mas ela e sua equipe queriam manter um silêncio estrito sobre suas reais condições de saúde. “Ditro alla scala, city, dance sorry Uma pessoa histórica, famosa, Ele deixou uma marca muito forte em nossa identidade e deu uma contribuição fundamental para a glória da cultura italiana no mundo “, disse o La Scala em seu obituário.” Carla Fracci Uma figura importante na história da dança e de Detro Alla Scala – Ainda lemos – mas uma figura de referência para a cidade de Milão e toda a cultura italiana. Com o conto de fadas, o talento, a teimosia e o trabalho árduo da filha de um motorista de bonde, ela se tornou uma das dançarinas mais famosas do mundo, inspirando não só o mundo da dança, mas também a geração mais jovem. ”

Palavras do presidente Mattarella – “Arte extraordinária e habilidades humanas, seus EUAOs melhores bailarinos clássicos do nosso tempo Internacionalmente. Carla Fracci foi homenageada por sua elegância e dedicação artística ao nosso país como resultado de seu árduo trabalho. Eu estendo minhas mais profundas condolências aos membros da família enlutados e ao mundo da dança hoje Uma nota inestimável e memorável“Assim, o Presidente da República, Sergio Muttarella,” ficou profundamente perturbado com sua morte e desejou celebrar Eto’o.

Luto do mundo político –“Ótimo. Divino e eterno. Amor pela dança, novos projetos, ideias para a vida toda, com o entusiasmo de um jovem na casa dos vinte anos. A Itália da cultura será eternamente grata a você, a grande Carla Frassey”, Ministra da Cultura, Tario Francescini, Ele queria se despedir dela no Twitter. Mais uma vez, o Comissário da UE para Assuntos Econômicos, Paulo Gentiloni: “Lembro-me de Carla Fracci, uma grande artista, uma mulher livre e uma cidadã exemplar. Um símbolo para todos os italianos”. “A Itália hoje perde um de seus símbolos mais extraordinários, atraentes e elegantes. Lamentamos a morte de Carla Frazi, o mais belo ícone italiano”, disse o secretário P.D. Enrico Letta. “Ele faleceu esta manhã em Milão, a cuja fama internacional tanto deu. Um adeus sincero a Carla Frocci, o símbolo absoluto da dança, da arte e da cultura. Matteo Salvini, No Twitter. “Uma dançarina completa New York Times, Uma artista total e uma mulher com sensibilidades raras. Ele levou seu avião para os maiores cinemas do mundo. Adeus Carla Frossey ”, em vez do Senador P.T. Escrito por Andrea Marquez. Ainda é, Georgia maloney Escritor Fratelli de Italia: “A Itália está de luto por um grande artista. Já dançou nos maiores palcos do mundo e tem orgulho de ser italiano. Adeus Carla Frassey “; Vice-presidente da Sala, Ettore Rosado, Itália Viva: “Em 1981, o New York Times a definiu como uma dançarina Prima completa. Realmente foi e sempre será. Adeus a Carla Frochi ”. “Uma oração pelo famoso italiano Edoil Carla Fracci que hoje nos deixou. Continue a dançar no céu e agradeça à Itália por sua contribuição artística e cultural, fortalecendo sua presença nos teatros de todo o mundo. Antonio Tajani, Coordenador Nacional da Forza Itália. “Carla Frassey é mais leve que o ar, mais leve que um suspiro”. “Adeus à maravilhosa dançarina que mudou o conceito de dança na Itália e no mundo. Um artista extraordinário. Enorme. #CarlaFracci ”é a mensagem do dirigente senador democrata Simona Malpesi. “É um grande privilégio conhecer o #CarlaFracci, ouvi-lo ao vivo e admirá-lo no palco. Carinho a Pepe e a todos que amavam essa mulher extraordinária ”, escreveu ele no Twitter. Matteo Renzi.

Adeus ao “Seu” Scala – A “emoção” da morte de Carla Frazi é expressa pelo Detro Allah Scala em Milão: Supervisor Dominic Meyer “Com Maria Taglioni, Carla Frozi é uma das figuras mais importantes da história da dança do Scala”, lembrou. Criado na academia, ele associa seu nome à história do jogo. Nos últimos meses, tenho o prazer de recebê-la em janeiro e janeiro, que são visitantes frequentes do La Scala. Ficamos felizes por ela ter voltado para passar sua experiência para jovens artistas Foi o último ‘Kisselly’ que foi um momento inesquecível para todos. Sempre a lembraremos com carinho e gratidão, lembrando do sorriso que passamos juntos nos últimos dias, no qual ela voltou para casa. ”Diretor do Corpo de Ballet, Manual Legris Em vez disso, ele disse: “Isso nos pega de surpresa em um dipto como‘ Giselle ’, O espírito que fica conosco enche os salões de dança, O palco e nossos corações, como sua energia nunca inativa, nos cativaram quando voltamos a abraçar o teatro e seus intérpretes. Um grande vácuo, ao mesmo tempo, A história do ballet, em toda a sua história, faz-nos sentir plenos e ricos, É um privilégio compartilhar sua arte de viver, famoso modelo e inspiração para todas as gerações de bailarinos ”.

Classe 1936, Filha de um motorista de bonde ATM, Carla Frozi frequentou a Escola de Dança La Scala, onde em 1958 se tornou dançarina e mais tarde uma ethos. O talentoso Fressey, reconhecido internacionalmente, sempre esteve associado ao La Scala: em janeiro passado ele ministrou uma master class com os protagonistas do Ballet Kissel (personagem que o santificou em todo o mundo) que foi transmitida no site do La Scala e em Ripley. Durante sua longa vida, ela dançou nos palcos mais importantes do mundo e interpretou personagens femininas icônicas como Giselle, La Silphite, Giulietta, Swanilda, Francesca da Rimini e Matt. Icônico com seu porte majestoso e elegância inerente a seus movimentos, Para o qual não foi renomeado como “Rainha da Dança Italiana”. Ele recebeu o prêmio pelo conjunto de sua obra do Senado da República Italiana em 19 de setembro.