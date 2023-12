Papa Francisco e o Primeiro Ministro de Portugal, JMJ e Ucrânia foram temas de conversa

Cidade do Vaticano, quinta-feira, 28 de setembro de 2023 às 14h (ACI Press).

O Papa Francisco recebeu esta manhã o primeiro-ministro português, António Luís Santos da Costa, no Palácio Apostólico.Mais tarde, ele se encontrou com o Secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, e com o Secretário para Relações com Estados e Organizações Internacionais, Arcebispo Paul Richard Gallagher.

De acordo com uma declaração do Vaticano durante as conversações: “Foi apreciado Cooperação eficaz na organização da Jornada Mundial da Juventude e da visita de Sua Santidade a Portugal de 2 a 6 de agosto de 2023. Centrámo-nos no contributo positivo da Igreja para a sociedade portuguesa no actual ambiente sócio-político e em algumas questões de interesse comum.”

Também continuamos com “One”. Troca de pontos de vista sobre a situação internacional, com especial destaque para as consequências da guerra na Ucrânia e os acontecimentos migratórios”.

O Papa e o primeiro-ministro Costa reuniram-se durante a JMJ em Lisboa – diz o comunicado. O encontro presencial entre Francesco e Costa durou cerca de 50 minutos.