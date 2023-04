Ele desce e dá um soco neles, um sério

Um pequeno acidente E. Um carro atinge levemente um ciclista. Ele desceu da moto e pegou a faca. Ele corre furiosamente contra Dois dos três ocupantes do carro E isso machuca os dois: Um é muito sério. Aconteceu por volta das 15h10 de domingo, 2 de abril. Via Arquà, pela região de Pádua. A polícia prendeu um jovem egípcio de 20 anos sob a acusação de ser o suposto autor do ferimento. Os agentes o localizaram do lado de fora de uma sala de emergência de San Rafael, onde ele foi tratado por uma lesão no pulso esquerdo. Ele recebeu alta com um prognóstico de 35 dias pendente de cirurgia.

Uma reconstrução preliminar feita pelos investigadores da delegacia é precisa no que parece ser um duplo esfaqueamento. Uma disputa de trânsito. O Os dois feridos, irmãos um do outro, têm 39 e 41 anos Ambos são descendentes de egípcios. O idoso foi levado por ambulância e viatura médica Hospital Niguarda em código vermelho. Seu estado era crítico, mas sua vida não corria perigo: ele foi reanimado e internado com ferimentos no ombro e abdômen. O outro irmão foi transferido para Fatbenefratelli com cartão amarelo: os médicos suturaram uma ferida no estômago e ele segue em observação. Um terceiro passageiro do carro saiu ileso.