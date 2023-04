Os segredos de Ronaldo: 7 alimentos obrigatórios na dieta

Cristiano Ronaldo sempre tem uma dica fitness: aqui estão 7 alimentos que nunca faltam na sua dieta

Cinco vezes Bola de Ouro e campeão-ícone dos últimos vinte anos do futebol: Cristiano RonaldoPorém, um exemplo de dedicação máxima e cuidado obsessivo com o próprio corpo.

ele ganhou tudo CR7, mas por trás de cada grande atuação em campo está uma obsessiva atenção aos detalhes e a máxima dedicação nos treinos. Do ponto de vista técnico e estritamente do ponto de vista físico. Os vídeos dos treinos do português no ginásio são populares e não podem faltar em todas as casas onde vive ou nos hotéis onde se hospeda. Porém, mesmo na alimentação, sua atenção é quase total e erros não são permitidos: aqui estão 7 alimentos que nunca estão na dieta de Cristiano Ronaldo.

7 alimentos que não podem faltar na dieta de Cristiano Ronaldo

Dieta Cristiano RonaldoAo longo dos anos, ferro e controle nos detalhes: esse é um dos segredos de sua longevidade futebolística.

7 alimentos que não podem faltar na dieta CR7 São eles: frango, peixe, ovos, carne bovina, manteiga, óleo de coco e arroz preto. Giorgio Baron, ex-chef privado do campeão português, revelou-o. A decisão de incluir sempre esses alimentos na dieta de Ronaldo se deve ao fato de eles promoverem uma rápida perda de peso.

Outros aspectos que Ronaldo cuida muito estão relacionados à hidratação e ao descanso. Também ao nível da recuperação muscular, CR7 tem utilizado ao longo dos anos várias técnicas, como a crioterapia, para garantir uma recuperação rápida e completa.