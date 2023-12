Prometeram trabalhar no mundo da publicidade, depois forçaram a prostituição: três prisões em Brescia

No início, eles as atraíram para a prostituição, alegando que trabalhavam no mundo da publicidade. Três homens de 26, 27 e 41 anos – os dois primeiros da Nigéria e o terceiro da Serra Leoa – foram detidos sob a acusação de exploração da prostituição e violência sexual. A operação começa pela manhã […]

No início, eles as atraíram para a prostituição, alegando que trabalhavam no mundo da publicidade. Três homens de 26, 27 e 41 anos – Os dois primeiros são do primeiro Nigéria E terceiro Serra LeoaEles foram presos sob a acusação de Exploração da Prostituição E Violência sexual. A operação começa na manhã do dia 24 de dezembro e a investigação começou em agosto passado, depois que os Carabinieri, de 118 anos, intervieram em Poveso para ajudar uma mulher estuprada.

As investigações começaram graças às histórias e análises da mulher Conversas Entre ela e as três pessoas presas hoje. Celulares, computadores e outros itens foram apreendidos durante buscas 9.000 euros em dinheiroSegundo a polícia, trata-se de produto de atividades ilegais.