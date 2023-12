Leo vs Todos: Outra escavação dos portugueses

Leo responde às críticas (LaPresse) -spaziomilan.it

Rafael Leo não contou a ela. O português voltou a receber críticas nos seus canais sociais com uma história provocativa.

Ele se destaca entre os jogadores mais visados ​​pelos torcedores do AC Milan Rafael Leão. O Sr. Bord deve essa quantia extra estacas Desafiando as expectativas. O português está, na verdade, com um desempenho abaixo do seu potencial (apenas quatro golos em 19 jogos esta temporada).

Isso não é apreciado pelos rossoneri, que começam a reclamar um pouco das atuações de um jogador de futebol que consegue mudar o equilíbrio com seu talento. O camisa 10 do AC Milan não compartilhou da opinião dos críticos.

Milão, Leo responde às críticas: resposta nas redes sociais

Por vezes, os portugueses responderam indirectamente a opiniões opostas de especialistas e adeptos. Desta vez também Leão usou canais sociais para expressar seu protesto. Nesse cenário ele escolheu a turma de 1999 Instagram Como plataforma, especialmente através de uma história.

A postagem compartilhada mostra muito claramente qual é o único foco do número 10 Milão Quer deixar os “odiadores” para trás e iniciar uma descida vertical de sonhos mais férteis.