Tempo, 28 de dezembro será estável com temperaturas acima do normal

A Itália continuará a enfrentar tempo seco nas próximas horas.Alta pressãoIsto manterá perturbações e correntes de ar frio longe da nossa península: também temperatura São, portanto, superiores à média sazonal, com valores invulgarmente elevados. mitos Mesmo nas montanhas, há geadas acima de 3.000 metros acima do nível do mar. Porém, a ausência de chuva e neve não significa que o sol brilhará em todos os lugares e, de fato, em muitas áreas os dias são normais. CinzasDevido ao acúmulo e estagnação da umidade, o resultado é formado a neblina e nuvens baixas. A primeira mudança parcial nas condições meteorológicas é esperada para quinta-feira, 28 de dezembro, com a passagem de uma fraca perturbação do Atlântico e chuvas leves locais, principalmente no noroeste e na Toscana. A tendência para os últimos dias do ano permanece incerta, mas as condições continuarão bastante estáveis ​​e secas, como poderá trazer alguma perturbação. Mau tempo Em termos gerais, foi adiado para 2024.

Previsão do tempo para quarta-feira, 27 de dezembro

Quarta-feira, 27, divulgação Bom tempo Nos Alpes, nos Apeninos centrais e nas grandes ilhas. nuvens Chuva fraca em outros lugares, mas apenas na Ligúria. Ventos de intensidade predominantemente fraca; Mar calmo ou ligeiramente agitado. Temperaturas O máximo é constante ou diminui ligeiramente, embora sempre geralmente acima da norma.

Previsão do tempo para quinta-feira, 28 de dezembro

Quinta-feira, 28 nublado Aumentando na maior parte do Centro-Norte. Alguma garoa leve na Lombardia, Venezia Giulia, Levante Ligure e Toscana. Geralmente O sol vai tocar Céu parcialmente nublado no médio e baixo Adriático, setor Jónico, Sicília e Sardenha. Temperaturas Ligeiramente inferior na região alpina, na sua maioria estável e, portanto, acima da média noutros locais. vento Principalmente sulistas muito fracos.