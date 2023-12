Os olhos de Sanchez voltam para Roma, PSG: O português também muda sua foto de perfil

Traços sociais, mas só até certo ponto. A aventura de Renato Sanches no Roma Agora no fim da linha. O médio português, que chegou emprestado pelo Paris Saint-Germain, tem vivido uma temporada marcada por lesões e suspensões, muitas vezes indisponível e sem ajudar muito a equipa. José Mourinho. O clube Giallorossi estuda rescindir o contrato com o clube francês, e a confirmação da firmeza desta situação vem da lateral. Instagram do Lusitano.

Mude a foto. Na verdade, Sanchez mudou sua foto de perfil, substituindo sua camisa amarela e vermelha por uma toda preta. Além disso, qualquer menção à Roma desapareceu da biografia do jogador, embora deva ser dito que há algumas postagens com a camisa dos Giallorossi, a mais recente das quais data de quatorze semanas.

Liberte um lugar no plantel da UEFA. Para se ter uma ideia da temporada de Renato Sanchez, veja alguns números: o português jogou apenas 228 minutos este ano, distribuídos por nove jogos no total entre o Campeonato e a Liga Europa. Um gol na Série A na goleada por 7 a 0 contra o Empoli, também no final do primeiro tempo. A sua saída – que o PSG provavelmente não colocará obstáculos no caminho – poderia ajudar a Roma na Europa: o clube da capital poderia realmente adicionar Asmoun ou Christensen à lista da UEFA.