“Uma temporada importante para mim. O futuro? Focado na seleção nacional.”

Diego Talot comentou a sua temporada no Rosoneri directamente desde o abandono da selecção portuguesa de sub-21.

Primeira temporada italiana Diego Talot Tudo terminou positivamente. Nascido em 1999, é um recurso flexível para toda a conservação Milão, Sr. Bioli era de direita e capaz de usá-lo sem o problema oposto.

Talot Ele falou em uma entrevista coletiva depois de sair hoje Seleção Portuguesa de Sub-21, Em que é um dos atores mais representativos. O tipo europeu está pendente, e o zagueiro queria comentar publicamente sobre sua última temporada.

Este é o equilíbrio dele: “Jogar em Itália Isso é importante porque me permitiu tomar consciência desse contexto tático e técnico. Sua seleção está muito preparada taticamente. Os dois lados do campo me mostraram bem, eu queria jogar pela direita, mas também mostrei que podia jogar pela esquerda. Sempre aceito o que o treinador pede ”.

Talot Ele não se preocupa com seu futuro porque ainda o possui Manchester United: “Foi um ano muito positivo e aprendi muito. Mas agora quero falar sobre a seleção nacional, estou me concentrando nos europeus, quero fazer melhor aqui. ”

Em um relacionamento com Ibrahimovic: “Mais positivamente, Ibra é um dos maiores jogadores da história deste jogo, ainda hoje. Para mim foi importante jogar com elementos como ele, ganhei experiência e pude tentar a minha sorte em mais um grande campeonato europeu ”.