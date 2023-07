“Apenas uma decepção do governo” – Il Tempo

Dario Martini 07 de julho de 2023

Segundo o secretário da CGIL, a conversa com o governo é “falsa”. Por isso, segundo Maurizio Landini, a comparação é inútil. Aqui estão as palavras de seu discurso no ar no Agora Estate em Roy 3: “O governo pensa que está respondendo à sua maioria, as comparações até agora são falsas, não há debate real. Fizemos algumas demandas como sindicatos em reforma da previdência, reforma tributária, saúde e segurança no trabalho. Depois o ataque ao ministro do trabalho. Se: «Reuniões com Calderon? São falsas, mesmo que eu venha discutir previdência, se você não me disser quantos recursos você quer colocar, o que estamos discutindo? O governo não nos diz quanto dinheiro colocar. Imposto da CGIL é uma “barricada” é fato conhecido. Férias de verão Depois, os protestos serão retomados nas ruas. “Em setembro No dia 30 haverá uma grande manifestação voltada para a luta contra a situação de perigo – diz Lundini -. Os convênios devem ser estendidos a todos e a entrada deve ser baseada em convênio, e não formas legalizadas de exploração como ocorreu nos últimos anos”.

No entanto, a luta contra a precariedade colide com a realidade do mercado de trabalho italiano. Pelo menos se acreditarmos nos dados publicados pelo Istat. Sim, porque segundo dados oficiais, no primeiro trimestre de 2023 (+92.000, +0,4%) estiveram empregadas mais 104.000 pessoas do que no quarto trimestre de 2022 (+0,4%) e o aumento inclui os efetivos (+92.000, + 0,4%). E os trabalhadores por conta própria (+27 mil, +0,5%), os trabalhadores temporários diminuíram ligeiramente (-15 mil, -0,5% em três meses). Tomando como referência todo o ano, esta tendência será confirmada numa base de tendência. De facto, o aumento do emprego (+513 mil unidades, +2,3% no ano) foi o número de trabalhadores próprios (+3,7%) e independentes (+1,0%), reduzindo o número de trabalhadores temporários (-2,7 %). ) Em suma, é exatamente o contrário do que defende Landini: a insegurança está diminuindo. Isso não significa que não haja problemas a serem resolvidos. Ainda há muito a ser feito. Mas a abordagem da CGIL surgiu há dois meses, rejeitando a redução da carga tributária, que, face à recente lei orçamental e ao decreto de 1 de maio, trouxe até 100 euros para o bolso dos italianos de baixos rendimentos. Mais por mês. No entanto, Landini segue em frente.

Outra frente que quer combater é a previdenciária. “Meses se passaram” e Fornero está lidando com a lei e “o governo ainda não disse o que está acontecendo”. O secretário da CGIL faz uma série de perguntas: “A Lei Fornero vai além disso? O trabalho de manutenção é reconhecido? Nós não dizemos – a resposta é não. Parte da Lei Fornero Se o debate é sobre mudar as vírgulas, não nos importamos. O governo não diz quanto dinheiro investir nisso. No final do ano, voltaremos a Fornero de forma seca. A resposta a estas perguntas vem de Federico Freni, subsecretário do Ministério da Economia: “NADIF (Nota de atualização do Documento Econômico e Financeiro, ed. ) para veja se os recursos estão disponíveis ou não. Repito, a reforma é objeto do Legislativo, porque quem quer fazer apressadamente faz mal. Então os sindicatos não se preocupem, não se preocupem, este governo vai acertar porque não tem pressa porque não quer errar. A reforma da Previdência é intenção do Legislativo, a Cota 103 é uma solução provisória para uma solução concreta, conforme o Regime Eleitoral, Cota 41.