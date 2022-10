Alarme de Crocetto: “É por isso que a Segurança Social está em risco”

Os riscos a que nosso país está exposto, principalmente após a eclosão da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, as emergências que o novo governo deve enfrentar são múltiplas. Uma análise de Guido Croceto “Este ponto está precisamente preocupado com a estabilidade social e econômica percebida. Tema principal “. Entrevistou o Ministro da Defesa RepúblicaEle também alertou a Itália sobre possíveis próximos movimentos da Rússia.

Emergências

Sem dúvida, o próximo executivo de Georgia Meloni terá que demonstrar sua capacidade de reviver as fortunas do país em questões críticas como inflação, gás crescente e emergências energéticas. Os pensamentos de Crocetto dirigem-se às famílias em dificuldades e a todos aqueles que dirigem negócios e não podem pagar. Contas: “ Existe um risco muito forte de pobreza e desemprego. Por isso, raiva. Devemos lidar com isso sabendo que pode representar instabilidade interna somada a problemas internacionais. “.

O detentor do título focou na importância de enfrentar um período que promete ser muito complicado: “ lá Raiva Sempre à procura de criminosos e ruas raivosas não prejudicam os governos. Mas para os países. Ao reconhecer que a raiva depende de fatores externos Por outro lado, a segurança da Itália está em jogo.

Aviso sobre a Rússia

E a raiva é a razão para isso Rússia pode beneficiar. Croceto deixou claro que Moscou tem um forte interesse em enfraquecer todos os países que apoiam a Ucrânia. A partir da Itália “. Nesse sentido, o propósito é primordial”, explicou. Na opinião pública “. Quão?” Atacar estados individuais de dentro por eleitores assustados e insatisfeitos “.

Segundo o ministro da Defesa, esta é a questão em que o governo deve agir para evitar que o nosso país seja vítima desta estratégia. antes do tempo Irmãos da Itália Apoia a necessidade de enfrentar o desafio a nível europeu, como o limite máximo do preço do gás, colectivamente e não com iniciativas individuais. Uma linha com a qual Crocetto concorda: “ Só assim a resposta europeia será forte. Também são necessários calendários nacionais e medidas internas importantes. Porque repito, esta crise é econômica, mas se tornará uma questão de segurança nacional “.

Apoio em Kiev