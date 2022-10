Ronaldo estava livre na Série A e Mendes já conhecia o novo clube

Cristiano Ronaldo pode regressar à Serie A de graça desta vez: Jorge Mendes tem um plano e já escolheu um alvo

O futuro ainda está por ser escrito, mas parece cada vez mais distante de Manchester. Eric Dez Falcões Ele não pensou duas vezes sobre isso Cristiano Ronaldo deve ficar de fora do elenco para o jogo contra o Chelsea Ontem em Stamford Bridge (terminaram 1-1). Uma história de amor entre portugueses e DMK Manchester United Parece que vai acabar agora. O primeiro descontentamento começou meses atrás, quando Ronaldo Esperava-se que ele fosse vendido no verão, já que jogar na Liga dos Campeões com os ‘Red Devils’ era impossível.

Várias equipes abordaram CR7, mas nenhuma realmente fez uma jogada decisiva. Agora o boato de um novo interesse do Chelsea vem da Inglaterra, com a hipótese de um acordo terminar e desembarcar em Londres com um contrato de seis meses e a opção de mais uma temporada.. No entanto, a operação não parece ser fácil. O correspondente da ‘CBS’, Ben, também relata Jacobs.

Roma, Cristiano Ronaldo no marco zero: Mendes tem um plano

Ronaldo poderia de fato atrair um grande número de clubes interessados ​​nele, mas apenas se um contrato expirar e salário reduzido. Além disso, o repórter da ‘CBS’ disse: ‘O projeto Jorge Mendes O jogador deve ser trazido de volta à Itália. Um agente português está realmente a trabalhar para encontrar a melhor solução para o seu cliente e levar a uma escolha Roma. Mendes tem uma ótima relação com o clube Giallorossi comandado por José, um dos super nomes de sua equipe. Mourinho.

O negócio certamente não é fácil, mas a possível participação da Roma na próxima edição pode ser um fator importante. Liga dos Campeões. Se os Giallorossi jogarem na principal competição europeia de clubes, será ainda mais atractivo para o português, que sonha poder voltar a jogar. Alternativamente, aponta Jacobs, pode levar a um lugar completamente diferente, mais precisamente a América. lá Sra Esta poderá ser, de facto, a última fase da carreira do campeão português. Também ficará claro que Ronaldo escolherá o caminho que for melhor para ele.